Notebookcheck

Xiaomi Mi Notebook Air обойдётся покупателям менее чем за $600

Новый ноутбук от Xiaomi стоит столько же, сколько и некоторые флагманские смартфоны (Изображение: 3dnews)
Новый ноутбук от Xiaomi стоит столько же, сколько и некоторые флагманские смартфоны (Изображение: 3dnews)
Кроме бюджетных смартфонов китайская компания Xiaomi решила порадовать своих покупателей ещё и недорогим ноутбуком, анонсировав 12.5-дюймовый Mi Notebook Air.
by Alina Bakhvalova, 24.12.2018

Похоже, что анонсированный Mi Notebook Air на 12.5-дюймов станет младшим братом 13.3-дюймового одноимённого ультрабука от Xiaomi. Общими у обоих моделей станут: экран Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей, процессор Intel Core i5, объем внутреннего хранилища в 256 ГБ и разъем USB Type-C. Отличия новой модели заключаются в меньшем ОЗУ, составляющем не 8, а 4 ГБ, а также меньших габаритах: толщина корпуса 12,9 миллиметра и вес, примерно, 1,07 килограмма.

Другими особенностями Mi Notebook Air на 12.5-дюймов стали довольно тонкие рамки вокруг экрана, увеличенное время автономной работы (до 11,5 часов), возможность быстрой зарядки, а также операционная система Windows 10. Ориентированная цена устройства составит $580.

Источник(и)

Ещё по теме

  1. В Сеть попала информация о трёх новых смартфонах Xiaomi Новости @ 16/12/2018
  2. Грядёт новый Xiaomi Redmi Pro 2 с 48-мегапиксельной камерой за $290 Новости @ 09/12/2018
Корпорация Microsoft собирается исп...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 12 > Xiaomi Mi Notebook Air обойдётся покупателям менее чем за $600
Alina Bakhvalova, 2018-12-24 (Update: 2018-12-24)

 