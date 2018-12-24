Xiaomi Mi Notebook Air обойдётся покупателям менее чем за $600

Кроме бюджетных смартфонов китайская компания Xiaomi решила порадовать своих покупателей ещё и недорогим ноутбуком, анонсировав 12.5-дюймовый Mi Notebook Air.

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Похоже, что анонсированный Mi Notebook Air на 12.5-дюймов станет младшим братом 13.3-дюймового одноимённого ультрабука от Xiaomi. Общими у обоих моделей станут: экран Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей, процессор Intel Core i5, объем внутреннего хранилища в 256 ГБ и разъем USB Type-C. Отличия новой модели заключаются в меньшем ОЗУ, составляющем не 8, а 4 ГБ, а также меньших габаритах: толщина корпуса 12,9 миллиметра и вес, примерно, 1,07 килограмма.

Другими особенностями Mi Notebook Air на 12.5-дюймов стали довольно тонкие рамки вокруг экрана, увеличенное время автономной работы (до 11,5 часов), возможность быстрой зарядки, а также операционная система Windows 10. Ориентированная цена устройства составит $580.