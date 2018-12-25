Видеокарта Nvidia Titan RTX пока что плохо справляется с разрешением 8К
В самом деле: если есть телевизоры с разрешением 8K, то почему нельзя попробовать использовать их для игровых целей? Картинка с применением технологии трассировки лучей в реальном времени должна быть просто потрясающей, не говоря уже о фантастической детализации. Или нет?
Энтузиасты с YouTube-канала Thirty IR решили попробовать реализовать эту мечту геймеров, соорудив систему с двумя Nvidia Titan RTX. Для теста использовались следующие игры: Shadow of the Tomb Raider и Battlefield V. Результаты, к сожалению, разочаровывают: если во второй игре удалось получить выше 60 к/с (конечно, без трассировки лучей), то с первой всё совсем плохо – в среднем, 21 к/с.
Таким образом, производители видеокарт получили руководство к действию, поскольку на данный момент, фактически, нет потребительских устройств, позволяющих организовать производительную игру в разрешении 8К.