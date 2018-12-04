Представлена Nvidia Titan RTX - самая мощная потребительская видеокарта компании

Компания NVIDIA порадует долгожданной новинкой еще до конца этого года: видеокарта Titan RTX с поистине титаническими характеристиками поступит в продажу на территорию США и Европы с ценником $2499.

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Любителям топовой техники, готовым выложить любые деньги за новинку теперь не придётся ломать голову над подарком на Новый Год, ведь уже в этом месяце в продажу поступит видеокарта NVIDIA Titan RTX. Её технические характеристики действительно поражают воображение: 567 ядер Turing Tensor, 72 ядра Turing RT и 24 ГБ видеопамяти GDDR6. Всё это позволяет достичь таких показателей производительности как скорость в 11 Гбит/с при работе с трассировкой лучей и пропускная способность 672 ГБ/с.

Естественно при таких показателях Titan RTX значительно превосходит GeForce RTX 2080 Ti. А для особо требовательных пользователей, кому не будет хватать данных показателей, компания NVIDIA создала коннектор Titan RTX NVLink Bridge, позволяющий объединить две видеокарты, получив 48 ГБ видеопамяти и 100 ГБ/с общей пропускной способности.

NVIDIA Titan RTX также поддерживает VirtualLink для работы с VR-гарнитурами, может быть использована для захвата движений, видеомонтажа и создания 3D-анимации. Данные характеристики показывают, что видеокарта подойдёт и для коммерческого сектора, и для домашнего использования. Однако далеко не все пользователи будут готовы выложить кругленькую сумму за данное устройство.

Новинка будет доступна еще до конца года, а тем, кто сомневается стоит ли она запрошенных за неё $2499, напомним, что видеокарта Titan RTX создана на базе графического процессора TU102, такого же, как и в Quadro RTX 6000. Правда, ценник последнего девайса "несколько" выше - $6300, хотя количество ядер и объём видеопамяти тот же, что и у новинки.