Криптовалюта от Razer подозрительно напоминает обычную программу лояльности

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Криптовалюты и способы их заработка давно у всех на слуху. Настолько давно, что даже успели выйти из моды. Тем не менее, это не помешало компании Razer ввести свою валюту, назвав её Razer Silver. Правда, полученное «серебро» нельзя перевести, продать или обменять на реальные деньги, а можно потратить в фирменном интернет-магазине Razer. Именно поэтому вся идея походит, скорее, на программу лояльности, чем на полноценную криптовалюту.

Заработать такие бонусы можно установив программу SoftMiner, которая задействует ресурсы графической карты для блокчейна, но только во время её простоя. Однако нужно быть готовым к тому, что заниматься таким майнингом придётся долго, потому как, одна единица Razer Silver оценивается примерно в $0,003, а за один день максимально можно заработать до 500 единиц. Таким образом, для получения сертификата на $199 (например, для покупки клавиатуры Huntsman Elite), потребуется около 560 дней.

Если учесть цены на электричество и износ оборудования, то такой «майнинг» является, скорее, хобби или развлечением, чем выгодной сделкой. К тому же, на данный момент, программа SoftMiner находится в режиме бета-тестирования, поэтому может поддерживать лишь до 5000 пользователей в неделю.