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Розовый ноутбук Razer Blade Stealth Quartz на День Влюблённых, или как подкупить женскую аудиторию

Razer Blade Stealth Quartz станет специальным сюрпризом для покупателей, выпущенным ограниченным тиражом ко Дню Святого Валентина (Изображение: itc.ua)
Razer Blade Stealth Quartz станет специальным сюрпризом для покупателей, выпущенным ограниченным тиражом ко Дню Святого Валентина (Изображение: itc.ua)
Стереотип о девушках, далёких от геймерских причуд и мира компьютерных игр вообще, достиг апогея и материализовался в розовом ноутбуке Razer Blade Stealth Quartz. Представители компании решили, что единственный способ привлечь женскую аудиторию в покупатели – это создать самый розовый ПК на свете.
by Alina Bakhvalova, 30.01.2019

Праздники – это отличный повод не только для поздравлений и подарков, но и для маркетинговых ходов. Мало того, что Samsung уже подготовилась ко Дню Влюблённых, создав «чисто женский» смартфон в пастельных тонах Galaxy A8s Female Edition, так ещё и производитель геймерского оборудования Razer решил пойти тем же путём: создать полностью розовый ноутбук.

По сути это ограниченное издание Razer Blade Stealth в розовом цвете (о чём говорит приставка «Quartz»): те же 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, тот же твердотельный накопитель PCIe ёмкостью 256 ГБ и та же дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX 150. Кроме того, ПК оснащён 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей (Full HD), процессором Intel Core восьмого поколения (Intel Core i7-8565U), адаптером Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0. и следующими разъемами: Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB Type-C 3.1 Gen 2, USB 3.1 Type-A и т.д.

Конечно, нельзя сказать, что серия Quartz возникла с бухты-барахты: в прошлом году уже были начали выпускаться первые представители «розового» модельного ряда – мышь Basilisk ($70), клавиатура Huntsman ($150), игровой коврик Goliathus Extended Chroma ($60), подставка для наушников Base Station Chroma ($60), гарнитура Kraken ($80), игровой контроллер Raiju Tournament Edition ($150) и микрофон Seiren X ($100). Некоторые устройства из этой серии уже продаются в США, Канаде и Китае, но выпустили их ограниченным тиражом, так что долго на прилавках магазинов они вряд ли пролежат.

Тем не менее, компания Razer не пытается разбогатеть на ограниченной серии ноутбуков и запрашивает всё те же $1600 за устройство. Однако, нужно учесть, что Razer Blade Stealth Quartz будет доступен в продаже только на День Святого Валентина, так что битвы не в онлайне, а в реальности, за такой «приз», обеспечены. Сам исполнительный директор Razer Мин-Лианг Тан (Min-Liang Tan) гарантирует, что этот ноутбук «украдёт сердца повсюду». Что ж посмотрим, что из этого выйдет.

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Alina Bakhvalova, 2019-01-30 (Update: 2019-01-30)

 