Розовый ноутбук Razer Blade Stealth Quartz на День Влюблённых, или как подкупить женскую аудиторию

Стереотип о девушках, далёких от геймерских причуд и мира компьютерных игр вообще, достиг апогея и материализовался в розовом ноутбуке Razer Blade Stealth Quartz. Представители компании решили, что единственный способ привлечь женскую аудиторию в покупатели – это создать самый розовый ПК на свете.

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Праздники – это отличный повод не только для поздравлений и подарков, но и для маркетинговых ходов. Мало того, что Samsung уже подготовилась ко Дню Влюблённых, создав «чисто женский» смартфон в пастельных тонах Galaxy A8s Female Edition, так ещё и производитель геймерского оборудования Razer решил пойти тем же путём: создать полностью розовый ноутбук.

По сути это ограниченное издание Razer Blade Stealth в розовом цвете (о чём говорит приставка «Quartz»): те же 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, тот же твердотельный накопитель PCIe ёмкостью 256 ГБ и та же дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX 150. Кроме того, ПК оснащён 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей (Full HD), процессором Intel Core восьмого поколения (Intel Core i7-8565U), адаптером Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0. и следующими разъемами: Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB Type-C 3.1 Gen 2, USB 3.1 Type-A и т.д.

Конечно, нельзя сказать, что серия Quartz возникла с бухты-барахты: в прошлом году уже были начали выпускаться первые представители «розового» модельного ряда – мышь Basilisk ($70), клавиатура Huntsman ($150), игровой коврик Goliathus Extended Chroma ($60), подставка для наушников Base Station Chroma ($60), гарнитура Kraken ($80), игровой контроллер Raiju Tournament Edition ($150) и микрофон Seiren X ($100). Некоторые устройства из этой серии уже продаются в США, Канаде и Китае, но выпустили их ограниченным тиражом, так что долго на прилавках магазинов они вряд ли пролежат.

Тем не менее, компания Razer не пытается разбогатеть на ограниченной серии ноутбуков и запрашивает всё те же $1600 за устройство. Однако, нужно учесть, что Razer Blade Stealth Quartz будет доступен в продаже только на День Святого Валентина, так что битвы не в онлайне, а в реальности, за такой «приз», обеспечены. Сам исполнительный директор Razer Мин-Лианг Тан (Min-Liang Tan) гарантирует, что этот ноутбук «украдёт сердца повсюду». Что ж посмотрим, что из этого выйдет.