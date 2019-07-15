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Razer хочет, чтобы вы это знали: 10 миллионов компьютерных мышей весят примерно столько же, сколько 8 синих китов

Razer поделилась информацией, что 10 миллионов компьютерных мышей весят примерно столько же, сколько 8 синих китов (Изображение: Razer)
Razer поделилась информацией, что 10 миллионов компьютерных мышей весят примерно столько же, сколько 8 синих китов (Изображение: Razer)
До сегодняшнего дня компания Razer успела продать мышей Deathadder общим весом около 1 050 000 кг, благодаря чему устройство стало самым востребованным аксессуаром компании. Deathadder – самая бюджетная мышь производителя с ценником в $50.
Allen Ngo | 15/07/2019
аксессуары

За 13 лет пребывания на рынке количество проданных компьютерных мышей Razer Deathadder превысило рубеж в 10 миллионов единиц. Производитель по понятным причинам рад похвастаться такими показателями продаж, используя для этого забавные, хоть и банальные факты.

Как видно из приведенной ниже инфографики, 10 миллионов проданных мышей Deathadder – это немалое количество, равное: 88 проданным устройствам в час, если считать с 2006 года, с общей длиной кабеля 22 270 км, что больше, чем Великая китайская стена. Как бы ни были бессмысленны эти сравнения, они, безусловно, подтверждают тот факт, что Deathadder стал самой популярной мышью от Razer на сегодняшний день.

Интересно, что в течение первых четырех лет с момента выхода (с 2006 по 2010 год) Razer продала всего 1 миллион Deathadder, т.е. с тех пор продажи стремительно увеличивались, чтобы достичь показателя 10 миллионов за 9 лет.

В настоящее время Deathadder доступен за $50 в более чем 20 версиях, включая цвета Mercury White, Star Wars, Overwatch и другие.

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Allen Ngo, 2019-07-15 (Update: 2019-07-15)

 