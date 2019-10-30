Notebookcheck

Razer Blade Pro 17 - первый ноутбук, обеспечивающий правильный гейминг в 4K UHD. Объясняем почему

Razer Blade Pro 17 - первый ноутбук, обеспечивающий правильный гейминг в 4K UHD. Объясняем почему
Razer Blade Pro 17 - первый ноутбук, обеспечивающий правильный гейминг в 4K UHD. Объясняем почему
Новый невероятный 17.3-дюймовый 120-Гц 4K UHD дисплей от AU Optronics пока что устанавливается только в Razer Blade Pro 17. Сроки появления его в моделях других производителей нам пока неизвестны, но точно понятно, что он дарит наилучший игровой опыт в 4K UHD при 17.3 дюймах за счет малого времени отклика и высокой частоты обновления. Пока что за счет таких преимуществ данная панель существенно выигрывает у существующих 4K UHD IPS и 4K UHD OLED дисплеев.
Allen Ngo | 30/10/2019
ноутбуки Monitor игры

Игровые ноутбуки с 4K UHD дисплеями уже давно присутствуют на рынке. Для справки, одним из первых 17.3-дюймовых игровых ноутбуков с 4K UHD дисплеем был EVGA SC17, который увидел рынок в 2016. И пусть тогда он казался невероятно крутым, его дисплей страдал от одного существенного недостатка: слишком высокого времени отклика.

Время отклика от черного к белому и от серого к серому у упомянутой панели составляло 26 и 22.8 мс соответственно. Для сравнения, у современных 15.6-дюймовых панелей с высокой частотой в среднем наблюдается 4.4 и 5.6 мс соответственно. В итоге, у той модели EVGA на дисплее были хорошо заметны шлейфы за движущимися объектами, из-за чего она совершенно не подходила для экшн-игр. В современном мире были свои проблемы: пользователи, желающие приобрести ноутбук с 17.3-дюймовым 4K UHD дисплеем, обладающим такой же высокой частотой и быстрым откликом, как у современных 15.6-дюймовых MSI GS65 или Razer Blade 15, были в обломе... до недавних пор.

Razer Blade Pro 17 недавно получил новую конфигурацию с 4K UHD IPS дисплеем, который, согласно обещаниям производителя, обладает малым временем отклика, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства AdobeRGB - это три качества, которые ранее никогда не сочетались в 17.3-дюймовом 4K дисплее. Нам уже удалось заполучить эту конфигурацию Blade Pro 17 для тестов и как показали наши исследования, ноутбук несет на борту панель AU Optronics B173ZAN03.3, которая ранее в нашей базе данных не фигурировала. Согласно произведенным нами замерам, панель действительно обладает самым малым временем отклика, что мы когда-либо видели у 17.3-дюймовых 4K UHD IPS образцов; за счет частоты обновления в 120 Гц, картинка на экране в два раза плавнее, чем обычно. Но что особенно впечатляет, при всех вышеперечисленных достоинствах эта панель еще и обладает высокой контрастностью и широким цветовым охватом, которые свойственны только 4K UHD IGZO образцам.

Есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Для начала, протестированный образец все же уступает современным 60-Гц 4K UHD OLED панелям как по контрастности, так и по времени отклика. Кроме того, переход от 50% серого к 80% серому все еще выполняется медленно в сравнении с AU Optronics B173HAN04.0, которая установлена в конфигурации Blade Pro 17 FHD. Еще одной проблемой является цена, которая составляет целых $3700 за конфигурацию с 4K UHD 120-Гц дисплеем.

Кроме того, на данный момент эта панель доступна только в Razer Blade Pro 17. В то же время, мы ожидаем, что в ближайшем будущем она появится на большем количестве ноутбуков от разных производителей.

Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz
AU Optronics B173ZAN03.3, IPS, 17.3, 3840x2160		Razer Blade Pro 17 RTX 2060
AU Optronics B173HAN04.0, IPS, 17.3, 1920x1080		Dell XPS 15 7590 9980HK GTX 1650
Samsung 156WR04, SDCA029, OLED, 15.6, 3840x2160		Gigabyte Aero 17 XA RP77
AU Optronics B173ZAN03.2, IPS, 17.3, 3840x2160		MSI P65 Creator 9SF-657
AU Optronics AUO41EB, IPS, 15.6, 3840x2160		MSI GS65 Stealth 9SG
Sharp LQ156M1JW03 (SHP14C5), IPS, 15.6, 1920x1080		EVGA SC17 GTX 1070
Sharp LQ173D1JW31, IPS, 17.3, 3840x2160
Response Times
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
15.2 (8.4, 6.8)
6.8 (3.6, 3.2)
2.3 (1.1, 1.2)
45.6 (24.4, 21.2)
51 (24, 27)
13.6 (8, 5.6)
45.6 (22.8, 22.8)
Response Time Black / White *
10.4 (5.2, 5.2)
8.8 (4.4, 4.4)
2.4 (1.1, 1.3)
30.4 (16.4, 14)
31 (18, 13)
12 (7.6, 4.4)
35.2 (9.2, 26)
PWM Frequency
59.52 (100)
23260 (19)
1042 (29)
Параметры экрана
Яркость в центре
346.7
300.4
421.2
667.3
445
282.3
399.1
Brightness
332
289
417
633
462
269
360
Brightness Distribution
91
93
94
90
83
90
81
Уровень чёрного *
0.27
0.32
0.46
0.5
0.32
0.4
Контрастность
1284
939
1451
890
882
998
Colorchecker DeltaE *
5.62
2.32
6.06
3.53
4.75
1.17
4.78
Colorchecker DeltaE2000 max. *
9.36
3.81
11.89
6.88
7.79
3.29
7.65
Colorchecker DeltaE2000 calibrated *
3.81
2.95
3.79
1.06
DeltaE для серого *
5.5
1.5
2.8
0.9
4.49
1.3
3.8
Гамма
2.25 98%
2.3 96%
2.15 102%
2.17 101%
2.49 88%
2.2 100%
2.03 108%
CCT
6175 105%
6764 96%
6235 104%
6533 99%
7374 88%
6643 98%
7288 89%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
87.2
57.4
81
87.1
87
63.8
86.9
Color Space (Percent of sRGB)
100
89
99.6
100
100
97.5
100
Среднее значение

* ... меньше = лучше

Ещё по теме

Lenovo IdeaPad C340-15IWL радует продолжительным временем автономной работы
15,6-дюймовый трансформируемый Lenovo IdeaPad C340-15IWL показал отличную автономность 30/10/2019
Появилась новая версия Razer Blade Pro 17 с дисплеем 4K UHD 120 Гц
Razer Blade Pro 17 с экраном 4K UHD 120 Гц будет стоить $3699 24/09/2019
На данный момент мы протестировали 15 игровых ноутбуков с графикой GeForce RTX 2080 Max-Q, и Razer Blade Pro 17 - самый быстрый из них
Razer Blade Pro 17 оказался самым быстрым из 15 протестированных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 2080 Max-Q 20/09/2019
Новый Razer Blade Stealth совершит огромный скачок производительности за счет использования Ice Lake Core i7-1065G7 и GeForce GTX 1650 Max-Q
IFA 2019 | Новый Razer Blade Stealth несет наибольший скачок производительности за всю историю серии, благодаря Ice Lake Core i7 и GeForce GTX 1650 Max-Q 04/09/2019
Razer поделилась информацией, что 10 миллионов компьютерных мышей весят примерно столько же, сколько 8 синих китов (Изображение: Razer)
Razer хочет, чтобы вы это знали: 10 миллионов компьютерных мышей весят примерно столько же, сколько 8 синих китов 15/07/2019
Razer представила удобное визуальное руководство для своего семейства механических переключателей (Изображение: Razer)
Razer сделала удобное визуальное руководство для своих линеек механических переключателей 17/06/2019
ПО Razer Chroma для управления RGB-подсветкой теперь будет работать на устройствах 25 различных брендов (Изображение: Razer)
Razer Chroma – единое программное обеспечение для настройки RGB-подсветки всех устройств 31/05/2019
Razer произведёт тостер, что ж, почему бы и нет? (Изображение: Razer)
Razer всерьез берётся за создание кухонного тостера 01/05/2019
Razer Blade 15 выпускается со 144-Гц, 240-Гц или OLED дисплеем, Core i7-9750H и Wi-Fi 802.11ax (Изображение: Razer)
Обновленный Razer Blade 15: дисплеи с частотой 144-Гц, 240-Гц или OLED, Core i7-9750H и Wi-Fi 802.11ax 24/04/2019
Волна утечек, касающихся Samsung Ga...
Берегись, OLED: Samsung запустит но...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 10 > Razer Blade Pro 17 - первый ноутбук, обеспечивающий правильный гейминг в 4K UHD. Объясняем почему
Allen Ngo, 2019-10-30 (Update: 2019-10-30)

 