Razer Blade Pro 17 - первый ноутбук, обеспечивающий правильный гейминг в 4K UHD. Объясняем почему
Игровые ноутбуки с 4K UHD дисплеями уже давно присутствуют на рынке. Для справки, одним из первых 17.3-дюймовых игровых ноутбуков с 4K UHD дисплеем был EVGA SC17, который увидел рынок в 2016. И пусть тогда он казался невероятно крутым, его дисплей страдал от одного существенного недостатка: слишком высокого времени отклика.
Время отклика от черного к белому и от серого к серому у упомянутой панели составляло 26 и 22.8 мс соответственно. Для сравнения, у современных 15.6-дюймовых панелей с высокой частотой в среднем наблюдается 4.4 и 5.6 мс соответственно. В итоге, у той модели EVGA на дисплее были хорошо заметны шлейфы за движущимися объектами, из-за чего она совершенно не подходила для экшн-игр. В современном мире были свои проблемы: пользователи, желающие приобрести ноутбук с 17.3-дюймовым 4K UHD дисплеем, обладающим такой же высокой частотой и быстрым откликом, как у современных 15.6-дюймовых MSI GS65 или Razer Blade 15, были в обломе... до недавних пор.
Razer Blade Pro 17 недавно получил новую конфигурацию с 4K UHD IPS дисплеем, который, согласно обещаниям производителя, обладает малым временем отклика, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства AdobeRGB - это три качества, которые ранее никогда не сочетались в 17.3-дюймовом 4K дисплее. Нам уже удалось заполучить эту конфигурацию Blade Pro 17 для тестов и как показали наши исследования, ноутбук несет на борту панель AU Optronics B173ZAN03.3, которая ранее в нашей базе данных не фигурировала. Согласно произведенным нами замерам, панель действительно обладает самым малым временем отклика, что мы когда-либо видели у 17.3-дюймовых 4K UHD IPS образцов; за счет частоты обновления в 120 Гц, картинка на экране в два раза плавнее, чем обычно. Но что особенно впечатляет, при всех вышеперечисленных достоинствах эта панель еще и обладает высокой контрастностью и широким цветовым охватом, которые свойственны только 4K UHD IGZO образцам.
Есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Для начала, протестированный образец все же уступает современным 60-Гц 4K UHD OLED панелям как по контрастности, так и по времени отклика. Кроме того, переход от 50% серого к 80% серому все еще выполняется медленно в сравнении с AU Optronics B173HAN04.0, которая установлена в конфигурации Blade Pro 17 FHD. Еще одной проблемой является цена, которая составляет целых $3700 за конфигурацию с 4K UHD 120-Гц дисплеем.
Кроме того, на данный момент эта панель доступна только в Razer Blade Pro 17. В то же время, мы ожидаем, что в ближайшем будущем она появится на большем количестве ноутбуков от разных производителей.
|Razer Blade Pro 17 4K UHD 120 Hz
AU Optronics B173ZAN03.3, IPS, 17.3, 3840x2160
|Razer Blade Pro 17 RTX 2060
AU Optronics B173HAN04.0, IPS, 17.3, 1920x1080
|Dell XPS 15 7590 9980HK GTX 1650
Samsung 156WR04, SDCA029, OLED, 15.6, 3840x2160
|Gigabyte Aero 17 XA RP77
AU Optronics B173ZAN03.2, IPS, 17.3, 3840x2160
|MSI P65 Creator 9SF-657
AU Optronics AUO41EB, IPS, 15.6, 3840x2160
|MSI GS65 Stealth 9SG
Sharp LQ156M1JW03 (SHP14C5), IPS, 15.6, 1920x1080
|EVGA SC17 GTX 1070
Sharp LQ173D1JW31, IPS, 17.3, 3840x2160
|Response Times
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
15.2 (8.4, 6.8)
6.8 (3.6, 3.2)
2.3 (1.1, 1.2)
45.6 (24.4, 21.2)
51 (24, 27)
13.6 (8, 5.6)
45.6 (22.8, 22.8)
|Response Time Black / White *
10.4 (5.2, 5.2)
8.8 (4.4, 4.4)
2.4 (1.1, 1.3)
30.4 (16.4, 14)
31 (18, 13)
12 (7.6, 4.4)
35.2 (9.2, 26)
|PWM Frequency
59.52 (100)
23260 (19)
1042 (29)
|Параметры экрана
|Яркость в центре
346.7
300.4
421.2
667.3
445
282.3
399.1
|Brightness
332
289
417
633
462
269
360
|Brightness Distribution
91
93
94
90
83
90
81
|Уровень чёрного *
0.27
0.32
0.46
0.5
0.32
0.4
|Контрастность
1284
939
1451
890
882
998
|Colorchecker DeltaE *
5.62
2.32
6.06
3.53
4.75
1.17
4.78
|Colorchecker DeltaE2000 max. *
9.36
3.81
11.89
6.88
7.79
3.29
7.65
|Colorchecker DeltaE2000 calibrated *
3.81
2.95
3.79
1.06
|DeltaE для серого *
5.5
1.5
2.8
0.9
4.49
1.3
3.8
|Гамма
2.25 98%
2.3 96%
2.15 102%
2.17 101%
2.49 88%
2.2 100%
2.03 108%
|CCT
6175 105%
6764 96%
6235 104%
6533 99%
7374 88%
6643 98%
7288 89%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
87.2
57.4
81
87.1
87
63.8
86.9
|Color Space (Percent of sRGB)
100
89
99.6
100
100
97.5
100
|Среднее значение
* ... меньше = лучше