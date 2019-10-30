Razer Blade Pro 17 - первый ноутбук, обеспечивающий правильный гейминг в 4K UHD. Объясняем почему

Новый невероятный 17.3-дюймовый 120-Гц 4K UHD дисплей от AU Optronics пока что устанавливается только в Razer Blade Pro 17. Сроки появления его в моделях других производителей нам пока неизвестны, но точно понятно, что он дарит наилучший игровой опыт в 4K UHD при 17.3 дюймах за счет малого времени отклика и высокой частоты обновления. Пока что за счет таких преимуществ данная панель существенно выигрывает у существующих 4K UHD IPS и 4K UHD OLED дисплеев.

Игровые ноутбуки с 4K UHD дисплеями уже давно присутствуют на рынке. Для справки, одним из первых 17.3-дюймовых игровых ноутбуков с 4K UHD дисплеем был EVGA SC17, который увидел рынок в 2016. И пусть тогда он казался невероятно крутым, его дисплей страдал от одного существенного недостатка: слишком высокого времени отклика.

Время отклика от черного к белому и от серого к серому у упомянутой панели составляло 26 и 22.8 мс соответственно. Для сравнения, у современных 15.6-дюймовых панелей с высокой частотой в среднем наблюдается 4.4 и 5.6 мс соответственно. В итоге, у той модели EVGA на дисплее были хорошо заметны шлейфы за движущимися объектами, из-за чего она совершенно не подходила для экшн-игр. В современном мире были свои проблемы: пользователи, желающие приобрести ноутбук с 17.3-дюймовым 4K UHD дисплеем, обладающим такой же высокой частотой и быстрым откликом, как у современных 15.6-дюймовых MSI GS65 или Razer Blade 15, были в обломе... до недавних пор.

Razer Blade Pro 17 недавно получил новую конфигурацию с 4K UHD IPS дисплеем, который, согласно обещаниям производителя, обладает малым временем отклика, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства AdobeRGB - это три качества, которые ранее никогда не сочетались в 17.3-дюймовом 4K дисплее. Нам уже удалось заполучить эту конфигурацию Blade Pro 17 для тестов и как показали наши исследования, ноутбук несет на борту панель AU Optronics B173ZAN03.3, которая ранее в нашей базе данных не фигурировала. Согласно произведенным нами замерам, панель действительно обладает самым малым временем отклика, что мы когда-либо видели у 17.3-дюймовых 4K UHD IPS образцов; за счет частоты обновления в 120 Гц, картинка на экране в два раза плавнее, чем обычно. Но что особенно впечатляет, при всех вышеперечисленных достоинствах эта панель еще и обладает высокой контрастностью и широким цветовым охватом, которые свойственны только 4K UHD IGZO образцам.

Есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Для начала, протестированный образец все же уступает современным 60-Гц 4K UHD OLED панелям как по контрастности, так и по времени отклика. Кроме того, переход от 50% серого к 80% серому все еще выполняется медленно в сравнении с AU Optronics B173HAN04.0, которая установлена в конфигурации Blade Pro 17 FHD. Еще одной проблемой является цена, которая составляет целых $3700 за конфигурацию с 4K UHD 120-Гц дисплеем.

Кроме того, на данный момент эта панель доступна только в Razer Blade Pro 17. В то же время, мы ожидаем, что в ближайшем будущем она появится на большем количестве ноутбуков от разных производителей.