15,6-дюймовый трансформируемый Lenovo IdeaPad C340-15IWL показал отличную автономность

Lenovo IdeaPad C340-15IWL оснащён процессором Core i5-8265U, графическим ускорителем GeForce MX230 и двухканальной оперативной памятью; а IPS-дисплей поддерживает не только управление касанием, но и работу с Lenovo Active Pen 2.

Lenovo IdeaPad C340-15IWL является 15,6-дюймовым устройством-трансформером. Его сенсорный IPS-экран может поворачиваться на 360 градусов, что пригодится для различных вариантов использования. Управлять им можно как с помощью пальцев, так и с помощью Lenovo Active Pen 2 (стоимость которого варьируется от €50 до €60 евро, либо от $55 до $66). Дисплей обеспечивает хорошие углы обзора, а также достойную контрастность и цветопередачу. Однако максимальная яркость слишком низкая, а охват цветового пространства не слишком впечатляет.

Тем не менее, главной отличительной чертой ноутбука является отличное время автономной работы (недостижимое для большинства офисных устройств). Клавиатура с подсветкой тоже весьма удобна в повседневном использовании.

Дополнительную информацию и многочисленные показатели тестов Lenovo IdeaPad C340-15IWL вы сможете найти в нашем обзоре, который скоро появится на сайте.