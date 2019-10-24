Google хвалится квантовым превосходством, а IBM отказывается его признавать

Вчера в официальном блоге Google появилось сообщение о том, что квантовый компьютер Sycamore с 54 кубитами провёл сложнейшие вычисления за 200 секунд. Для сравнения, самому быстрому суперкомпьютеру в мире, по словам той же Google, для этого потребовалось бы 10 000 лет. Тем не менее, корпорация IBM (как раз-таки владеющая самым быстрым в мире суперкомпьютером) утверждает, что эта цифра ужасающе преувеличена, поскольку в реальности на это ушло бы всего 2,5 дня. В любом случае, инновация Google станет большой вехой в квантовых вычислениях.

Эпоха квантовых вычислений уже не за горами. Вчера в своём блоге Google опубликовала информацию о том, что их квантовый компьютер, 54-кубитный процессор «Sycamore», выполнил за 200 секунд вычисление, которое, по утверждению компании, у самого быстрого суперкомпьютера в мире заняло бы 10 000 лет.

Если вы не из тех, кто знаком с термином «квантовые вычисления», то вот краткое пояснение. По сути, квантовый компьютер вычисляет на порядок быстрее, чем классические компьютеры, поскольку последние работают по двоичной системе, в которой транзисторы в конкретную единицу времени могут иметь лишь одно значение: либо «1» (есть ток), либо «0» (нет тока). Квантовый компьютер использует «кубиты», которые могут содержать значения «1» и «0» в суперпозиции (т.е. одновременно). Учитывая, что Sycamore – это 54-кубитный компьютер, он, теоретически, значительно быстрее, чем самый мощный суперкомпьютер на Земле.

Не сложно догадаться, что такой суперкомпьютер принадлежит одному из конкурентов Google по квантовым вычислениям – корпорации IBM. Результаты, опубликованные Google, уже засветились в медиа ранее в этом году, но IBM заявила, что они сильно преувеличены. Правда, корпорация поставила под сомнение не время расчета (200 секунд), а срок 10 000 лет, бросивший тень на их суперкомпьютер. IBM подчеркнула, что на самом деле речь идёт не более чем о 2,5 днях. Sycamore, безусловно, работает быстрее, чем суперкомпьютер, но прямой конкурент Google едва ли согласится с утверждением о «квантовом превосходстве» (особенно, если учесть, что IBM недавно сама представила квантовый компьютер с 53 кубитами).

«Квантовое превосходство» - это довольно туманный термин, зарезервированный под случай, когда квантовый компьютер за разумное время справляется с проблемой, которая оказывается не под силу для классических компьютеров. В связи с этим вопрос квантового превосходства сводится к тому, необходимо ли сэкономить 60 часов на исчислении сложной проблемы. Google уже добилась огромного прогресса в этих вопросах, так что будущее квантовых вычислений выглядит блестящим, хотя предстоит ещё покорить много вершин.

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