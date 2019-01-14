На CES 2019 корпорация IBM показала первый в мире квантовый компьютер для корпоративного сегмента. И хотя предстоит пройти ещё долгий путь для того, чтобы такая технология была доступна каждому, однако данное событие – уже большой шаг вперёд.

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Квантовые компьютеры, по мнению большинства экспертов, считались чуть ли не фантастическими технологиями будущего, поскольку за пару секунд такие устройства могут решать сложнейшие арифметические операции, тогда как современным суперкомпьютерам на это требуются дни. Однако сотрудники корпорации IBM не согласились с экспертами и начали разработку таких машин. Итак, годы упорного труда в лабораториях, бесконечные улучшения и разработки дали свои первые плоды.

На выставке CES 2019 корпорация IBM вписала своё имя в историю, представив первые квантовые компьютеры, предназначенные для коммерческого сегмента. Новинка получила название IBM Q System One и габариты 2,5 х 2,5 метра, из-за своей герметичной стеклянной «упаковки», уподобившую его музейному экспонату. Кроме того, представители IBM утверждают, что устройство ещё быстрее своего «лабораторного» предшественника, а также имеет 20 кубитов (для сравнения, у квантовых компьютеров ранее было от 5 до 16 квантовых битов). При этом, исследователи считают, что действительно инновационным станет квантовый компьютер с 50 и более кубитами, который сможет превзойти абсолютно любой современный суперкомпьютер.

Все заинтересованные лица могут получить доступ к компьютеру через облачный сервис и запрограммировать его с помощью набора инструментов с открытым исходным кодом Qiskit. В любом случае, данное устройство – это огромный скачок вперёд, в будущее, где квантовые компьютеры полностью заменят традиционные.