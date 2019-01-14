Прототип SSD с контроллером PCIe 4.0 Phison E16 развивает скорость свыше 4 ГБ/с
Как вы догадываетесь, главной особенностью E16 является использование новейшего интерфейса PCIe 4.0. Для демонстрации возможностей контроллера, он был установлен на прототип SSD с 96-слойной TLC памятью от Micron. При этом, как можно видеть на фото ниже, скорость чтения на тестовом стенде составила 4 ГБ/с, а записи 4.2 ГБ/с - очень впечатляет. Более того, представители компании-разработчика утверждают, что это не предел и возможно увеличение этих показателей до 4.4 - 4.8 ГБ/с за счет установки более быстрой флеш-памяти. Производительность такого SSD может превышать 900 000 IOPS.
На данный момент поддержка PCIe 4.0 имеется у недавно анонсированных настольных процессоров AMD Ryzen, а значит и материнские платы для них мы увидим в самое ближайшее время. То есть, есть возможность уже к концу лета увидеть сверхбыстрые SSD в действии.