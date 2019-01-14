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Прототип SSD с контроллером PCIe 4.0 Phison E16 развивает скорость свыше 4 ГБ/с

Среди всего прочего, компания Phison на выставке CES 2019 показала свой новый контроллер Е16, предназначенный для твердотельных накопителей. Продукция этой компании пользуется хорошим спросом - во многих SSD установлены контроллеры от Phison.
by Anton Avdyushkin, 14.01.2019

Как вы догадываетесь, главной особенностью E16 является использование новейшего интерфейса PCIe 4.0. Для демонстрации возможностей контроллера, он был установлен на прототип SSD с 96-слойной TLC памятью от Micron. При этом, как можно видеть на фото ниже, скорость чтения на тестовом стенде составила 4 ГБ/с, а записи 4.2 ГБ/с - очень впечатляет. Более того, представители компании-разработчика утверждают, что это не предел и возможно увеличение этих показателей до 4.4 - 4.8 ГБ/с за счет установки более быстрой флеш-памяти. Производительность такого SSD может превышать 900 000 IOPS.

На данный момент поддержка PCIe 4.0 имеется у недавно анонсированных настольных процессоров AMD Ryzen, а значит и материнские платы для них мы увидим в самое ближайшее время. То есть, есть возможность уже к концу лета увидеть сверхбыстрые SSD в действии.

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Anton Avdyushkin, 2019-01-14 (Update: 2019-01-14)

 