Прототип SSD с контроллером PCIe 4.0 Phison E16 развивает скорость свыше 4 ГБ/с

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Как вы догадываетесь, главной особенностью E16 является использование новейшего интерфейса PCIe 4.0. Для демонстрации возможностей контроллера, он был установлен на прототип SSD с 96-слойной TLC памятью от Micron. При этом, как можно видеть на фото ниже, скорость чтения на тестовом стенде составила 4 ГБ/с, а записи 4.2 ГБ/с - очень впечатляет. Более того, представители компании-разработчика утверждают, что это не предел и возможно увеличение этих показателей до 4.4 - 4.8 ГБ/с за счет установки более быстрой флеш-памяти. Производительность такого SSD может превышать 900 000 IOPS.