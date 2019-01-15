Первый из Redmi: смартфон Redmi Note 7 изнутри

Несколько дней назад компания Xiaomi представила Redmi Note 7, который стал первым смартфоном нового суббренда Redmi. Так как заявленная ударопрочность устройства заинтриговала техноэнтузиастов не на шутку, то некоторые из них стали задаваться вопросом, что и как расположено внутри смартфона.

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Ранее мы уже упоминали об анонсе (либо утечке информации – называйте как хотите) смартфона Redmi Note 7. Тогда нам было известно лишь о 6.3-дюймовом экране и 48-мегапиксельной камере с оптическим зумом. Теперь к этому списку можно добавить восьмиядерный процессор Snapdragon 660, графический чип Adreno 512, три конфигурации с 3 ГБ, 4ГБ либо 6 ГБ ОЗУ, а также 32/64 ГБ внутреннего накопителя соответственно. Кроме того, разрешение дисплея составляет 2340 x 1080 пикселей с соотношением сторон 19,5:9 и тонкими боковыми рамками (всего 1,95 мм).

А вот камера в смартфоне поистине флагманская: основной модуль Sony IMX586 на 48 МП с размером пикселя 0,8 мкм, f/1.8, вспомогательный датчик на 5 МП, а также фронтальная камера на 13 МП. В принципе, почти все характеристики и возможности, которые генеральный директор Лей Цзюнь (Lei Jun) просил добавить в новый Redmi присутствуют в модели Note 7: поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge, порт USB Type-C, 3.5-мм аудио разъем, ИК-порт и т.д. Правда вот, долгожданный модуль NFC пока так и не появился.

Тем не менее, как говорят многие видеоблогеры, устройство за свою цену (а это $147 для конфигурации 3/32 ГБ, $176 за 4/64 ГБ и $206 за топовый вариант 6/64 ГБ) предоставляет действительно хороший функционал. Кроме того, Лю Вейбинг (Lu Weibing) - ответственный за бренд Redmi поделился информацией, что первую партию Note 7 раскупили за 8 минут 36 секунд, что является очень неплохим стартом. Оттого становится ещё интереснее, что же находится внутри нового ударопрочного смартфона.

Поэтому, недолго думая, техноэнтузиасты из Китая разобрали новинку, засняв всё на видео. Мы можем лишь удивится, как просто и легко это делается даже без специальной подготовки: большинство элементов откручиваются при помощи обычной отвёртки, а различные шлейфы отстёгиваются без лишних усилий. Естественно, в плане защиты у Redmi Note 7 всё хорошо: камеры и гнездо USB Type-C прикрыты резиновыми вставками, препятствующими попаданию жидкости. И это несмотря на то, что производитель не заявлял защиту по стандарту IP86.