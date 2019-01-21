Ещё немного о смартфонах: новые утечки, анонсы и патенты

Как говорится, каждый день происходит что-то новое и мы внимательно следим за новостями, чтобы держать вас в курсе событий. Сегодня речь пойдёт о таких смартфонах как Xiaomi Mi X, Motorola RAZR 2019, Vivo Apex The Waterdrop и Galaxy A8s Female Edition.

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Xiaomi Mi X

Как оказалось, фото, попавшие в Сеть на днях, демонстрировали не Xiaomi Mi 9, а Mi X. По крайней мере такая информация появилась на ресурсе igeekphone, где ранее предполагали, что имя «Mi X» отойдёт первому смартфону со складным дисплеем от китайского производителя. Однако всё получилось несколько иначе: последняя модель, вероятно, станет флагманским вариантом Mi 9 с «жемчужным» 6,5-дюймовым экраном 3D AMOLED с разрешением 2890 х 3940 пикселей (4К) и небольшим вырезом под 26 МП камеру. Данный дисплей позиционируется как «революционное» решение от китайской компании BOE.

Кроме того, Xiaomi Mi X получит тройную основную камеру с датчиками на 48 МП, 16 МП и 12 МП, а также процессор Snapdragon 855 (содержащий восемь ядер Kryo 485 с частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE) и аккумулятор на 4100 мАч. На данный момент известно лишь об одной конфигурации модели (6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего накопителя), стоимость которой составит $399. Появление линейки Mi 9 на рынке запланировано в марте 2019 года.