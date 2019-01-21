Ещё немного о смартфонах: новые утечки, анонсы и патенты
Xiaomi Mi X
Как оказалось, фото, попавшие в Сеть на днях, демонстрировали не Xiaomi Mi 9, а Mi X. По крайней мере такая информация появилась на ресурсе igeekphone, где ранее предполагали, что имя «Mi X» отойдёт первому смартфону со складным дисплеем от китайского производителя. Однако всё получилось несколько иначе: последняя модель, вероятно, станет флагманским вариантом Mi 9 с «жемчужным» 6,5-дюймовым экраном 3D AMOLED с разрешением 2890 х 3940 пикселей (4К) и небольшим вырезом под 26 МП камеру. Данный дисплей позиционируется как «революционное» решение от китайской компании BOE.
Кроме того, Xiaomi Mi X получит тройную основную камеру с датчиками на 48 МП, 16 МП и 12 МП, а также процессор Snapdragon 855 (содержащий восемь ядер Kryo 485 с частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE) и аккумулятор на 4100 мАч. На данный момент известно лишь об одной конфигурации модели (6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего накопителя), стоимость которой составит $399. Появление линейки Mi 9 на рынке запланировано в марте 2019 года.
Motorola RAZR 2019
Как мы уже упоминали ранее, мода на складные экраны только набирает обороты, поэтому все крупные производители смартфонов либо уже имеют готовый прототип такого устройства, либо разработанный патент. Бренд Motorola также решил не отставать и предложил свой вариант новинки с нотками ностальгии.
Недавно в Сети появились патентные схемы, демонстрирующие новый Motorola RAZR 2019 со складным дисплеем. При этом дизайн устройства является прямой отсылкой к некогда флагманскому мобильному телефону Motorola RAZR V3. Вот так в одном флаконе объединены и новые технологии, и любовь к классическому дизайну.
Примерная цена устройства составит более $1500. А чтобы ожидание не показалось слишком долгим, Motorola выпустит ещё один смартфон – Moto G7 Power. Официальный анонс пока не состоялся, но когда это останавливало инсайдеров? Последние уже раздобыли реальные фото и характеристики устройства: 6,2-дюймовый дисплей HD+, процессор Snapdragon 632 (на восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и с графическим ускорителем Adreno 506), 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-накопителя. Также в смартфоне присутствуют 12 МП основная камера и фронтальная – на 8 МП, дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, слот microSD, приёмник GPS/ГЛОНАСС, аккумулятор на 5000 мАч. Всё это будет работать на ОС Android 9.0 (Pie).
Vivo Apex 2019 (The Waterdrop)
24 января должен состояться анонс долгожданного безкнопочного Vivo Apex 2019. Он заявлен как первый смартфон без разъемов, настоящий моноблок во всех смыслах. Однако даже к такому «гиганту» у нас есть вопросы: как на счёт слота для симки? Или же и здесь нас ждёт неожиданная инновация?
В Сеть утекли новые изображения с The Waterdrop и на них не особо понятно, где же разместиться селфи-камера. Действительно, стоит похвалить создателей за настоящий безрамочный смартфон, однако пока к устройству довольно много вопросов, ответы на которые могут ознаменовать настоящий технический прорыв, либо стать неприятным разочарованием. Что ж, будем ждать дальнейших новостей о смартфоне Vivo Apex 2019.
Samsung Galaxy A8s Female Edition
Специально ко Дню Влюбленных корейская компания решила порадовать барышень по всему миру, анонсировав «девичью» версию смартфона Samsung Galaxy A8s FE в пастельных тонах. В остальном устройство такое же как его основная версия, выпущенная в начале этого года: с экраном на 6,4 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей, процессором Snapdragon 710, тройной основной камерой (на 24 МП, 10 МП и 5 МП), фронтальной – на 24 МП и аккумулятором на 3400 мАч.
Цена новой версии, очевидно, тоже уйдёт недалеко от Samsung Galaxy A8s и составит около $430, хотя, как известно, красивый дизайн – это тоже недешёвое удовольствие, да и выход в честь праздника, 14 февраля, предполагает готовность расстаться с любой суммой лишь бы доставить радость своей половинке.