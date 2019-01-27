Чем отличились камеры в Google Pixel 3, Redmi Note 7, Vivo V15 Pro
Итак, начнём мы с победителя по части селфи Google Pixel 3, который, вместе со своим старшим братом Pixel 3 XL, получил новый режим ночной съемки Night Sight. Кажется, что это не значит ничего особенного, ведь лишней камеры из-за этого в смартфоне не прибавится, верно? Как бы не так. Google Pixel 3 благодаря Night Sight смог обогнать даже iPhone XS по части детализированности, цветопередачи и качества фото, сделанного в условиях слабой освещённости.
Таким образом, компания Google демонстрирует всему миру в целом, и производителям смартфонов в частности, что программное обучение и искусственный интеллект, порой, становятся гораздо лучшими инструментами для съёмки, чем камеры с тройными модулями.
Кстати, компания Google создала также приложение Google Camera, которое позволяет использовать программные алгоритмы для улучшения качества фото и видео, однако, для его установки, зачастую, необходима настройка Camera2 API. И в этом смысле грех не упомянуть новенький Xiaomi Redmi Note 7, поскольку в нём, к огромному удивлению многих пользователей, Camera2 API по умолчанию находится в активированном состоянии. Следовательно, установка Google Camera становится вопросом пары секунд.
Для сравнения отметим лишь то, что подобные программные возможности ранее были доступны только флагманам данного производителя: Pocophone F1, Mi 8, Mi Mix 2S и т.д. Видимо, не зря Redmi был выделен в полноценный суббренд, поскольку теперь устройства с его именем получают вот такие приятные бонусы.
И, наконец, последняя новость, касается утечки информации о камерах в Vivo V15 Pro. Как говорится, если не инсайдеры, то производители чехлов точно рассекретят дизайн смартфона раньше времени. Собственно, именно так и произошло с данной новинкой: благодаря фотографиям прозрачного чехла для Vivo V15 Pro можно с уверенностью сказать, что устройство будет оснащено выдвижной фронтальной камерой, слухи о которой уже витали в воздухе. Более ранние инсайдерские утечки сообщают, что ее разрешение составит 32 МП.
Длинный вертикальный вырез сзади определённого намекает на тройную основную камеру, а отсутствие выреза под дактилоскопический сканер ясно намекает на то, что последний разместиться под экраном устройства. Vivo V15 Pro станет приемником Vivo V11 Pro и будет стоить около $425. Очевидно, что официальный анонс приберегли как раз к выставке MWC 2019.