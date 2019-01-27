Чем отличились камеры в Google Pixel 3, Redmi Note 7, Vivo V15 Pro

Смартфоны уже давно перестали быть только средством коммуникации, а превратились в многофункциональные устройства с камерами и от последних пользователи ждут как минимум отличных фотоснимков. Сегодня мы расскажем, чего можно ждать от ночного режима съёмки в Google Pixel 3, поддерживает ли Redmi Note 7 приложение Google Camera и какими камерами оснастят новый Vivo V15 Pro.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Итак, начнём мы с победителя по части селфи Google Pixel 3, который, вместе со своим старшим братом Pixel 3 XL, получил новый режим ночной съемки Night Sight. Кажется, что это не значит ничего особенного, ведь лишней камеры из-за этого в смартфоне не прибавится, верно? Как бы не так. Google Pixel 3 благодаря Night Sight смог обогнать даже iPhone XS по части детализированности, цветопередачи и качества фото, сделанного в условиях слабой освещённости.

Таким образом, компания Google демонстрирует всему миру в целом, и производителям смартфонов в частности, что программное обучение и искусственный интеллект, порой, становятся гораздо лучшими инструментами для съёмки, чем камеры с тройными модулями.

