Забота о здоровье глаз в эпоху высоких технологий

1. Периодически отрывайте взгляд от экрана. Возможно, самое лучшее, что вы можете сделать для своих глаз – это дать им перерыв. Если вам приходится длительное время смотреть на монитор, то не забывайте каждые 20-30 минут отводить взгляд в сторону и фокусироваться на какой-нибудь отдалённой точке или предмете. Удерживайте взгляд на нём около 30 секунд. Такая перефокусировка помогает снять напряжение, возникающее в мышцах глаза, поскольку, глядя вдаль, наши глаза расслабляются.

Примечание редакции: наиболее эффективным является упражнение для тренировки глазных мышц. Оторвитесь от работы и сделайте следующее: посмотрите в окно и на 20 секунд задержите взгляд на само далеком здании/постройке, затем на 20 секунд переведите взгляд на самый близкий предмет (например, оконная рама). Переключившись так несколько раз (5 – 10 в идеале) вы почувствуете, что напряжение глаз сняло как рукой.



2. Моргайте чаще. Моргание помогает увлажнить и очистить глаз от пыли и песчинок, случайно попавших в него. Несмотря на то, что моргание является безусловным рефлексом, ряд исследований подтверждают, что его частота резко снижается во время чтения или работы за монитором. Это приводит к пересыханию глаз, что, в свою очередь, вредит им. Также, как и в предыдущем случае, мы рекомендуем каждые 20-30 минут делать перерыв и моргать 10 или более раз, чтобы увлажнить глаза. Если же это не помогает, а сухость в глазах вызывает боль, воспользуйтесь специальными каплями.



Примечание редакции: очень хорошо помогает в данном случае быстро и часто поморгать. Лучше всего делать это прикрыв глаза руками. Если глаза очень сухие, то сначала следует воспользоваться глазными каплями. Данное упражнение помогает избавиться и от перенапряжения глаз, и от «размытости» зрения, которую часто испытывают люди, долго работающие за компьютером. Для лучшего понимания как правильно выполнять упражнения, загуглите термин «пальминг».



3. Отрегулируйте освещение. Слишком яркий свет так же вреден глазам, как и плохое освещение. К примеру, выходя из помещения на улицу в солнечный день, мы прищуриваем глаза и в это время наши зрачки сужаются, а мышцы, регулирующие их, приходят в тонус. Так что, создавать лишнюю нагрузку на глаза, работая при слишком ярком освещении, не стоит, поэтому если есть возможность, выключите свет в вашем офисе и прикройте жалюзи, оставив приемлемый уровень света. Можете также выключить верхние флуоресцентные лампы. Галогеновые лампы и лампы накаливания несколько приятнее для глаз, но их лучше использовать в качестве непрямого приглушенного освещения.



Примечание редакции: в то же время, не стоит сидеть в темноте. Другими словами, наиболее естественным для зрения будет такая ситуация, когда ркость дисплея и окружающей обстановки будет примерно одинакова по ощущениям.



4. Отрегулируйте настройки дисплея. Большинство современных LCD-мониторов и экранов ноутбуков позволяют изменить некоторые настройки. Снижение яркости дисплея способствует уменьшению напряжения глаз, так же, как и регулировка внешнего освещения. Однако и здесь есть подводные камни: слишком тусклый монитор только увеличит напряжение глаз. Чтобы отыскать оптимальную яркость нужно постепенно, шаг за шагом, регулировать её до тех пор, пока глаза не перестанут щуриться и напрягаться при чтении текста. Также вы можете скачать программу для фильтрации синего света, поскольку его короткие волны провоцируют большее напряжение глаз, чем длинные красные волны. Это особенно сильно ощущается во время работы ночью или при плохом освещении. Такие программные фильтры смещают цветовой спектр дисплея в сторону теплых цветов с длинными волнами, что, в итоге, минимизирует напряжение глаз. Хорошим приложением для автоматической регулировки цветов монитора в течении дня является f.lux. Оно бесплатное и совместимо с платформами Windows, Mac, Linux, Android и iOS (требуется джейлбрейк, т.е. доступ к файловой системе).