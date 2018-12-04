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Google использует технологию машинного обучения для улучшения портретного режима в Pixel 3

Конструкция Frankenphone создана в целях сбора фото-данных для модели машинного обучения (Изображение: phonearena.com)
Конструкция Frankenphone создана в целях сбора фото-данных для модели машинного обучения (Изображение: phonearena.com)
Некоторые смартфоны по-прежнему имеют всего одну основную камеру, поэтому производители таких устройств вынуждены программно компенсировать то, чего нет в аппаратной начинке. И делают это весьма успешно: компания Google поделилась секретами машинного обучения камер в смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL.
by Alina Bakhvalova, 04.12.2018

На смену технологии фокусировки Dual Pixel, пришло машинное обучение. Компания Google переходит от субпиксельной съемки, которая не всегда корректно «различала» фон и объект, к новому программному решению проблемы. А заключается оно в создании нейронной сети на основе TensorFlow Lite – кроссплатформенной системы для запуска моделей машинного обучения. Однако это лишь половина работы, поскольку для машинного обучения необходима большая база данных.

И вот тут компания Google включила настоящий креатив и изготовила конструкцию под названием Frankenphone, подозрительно напоминающую устройства из разряда «я у мамы инженер». Однако, несмотря на внешнюю чудаковатость устройства, содержащего сразу 5 смартфонов Pixel 3, оно вполне транспортабельное. Именно через это чудо техники и производится сбор данных, а именно фотографирование одних и тех же объектов с разных ракурсов съемки. Все пять смартфонов связаны через Wi-Fi, что позволяет делать фото одновременно с минимальной задержкой около 2 миллисекунд. 

Такой подход помогает TensorFlow анализировать снимки, учитывать угол параллакса, прогнозировать глубину изображения и определять фон, который нужно размыть.

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Alina Bakhvalova, 2018-12- 4 (Update: 2018-12- 4)

 