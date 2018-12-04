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В дорогих планшетах от Google используется медленная флеш-память eMMC

Начинка планшета Google Pixel Slate не оправдывает выставленный ценник (Изображение: engadget)
Начинка планшета Google Pixel Slate не оправдывает выставленный ценник (Изображение: engadget)
Политика компании Google в отношении нового планшета Pixel Slate остается неясной. Точнее сказать, неясно, на какие продажи рассчитывает компания, запрашивая $600 за минимальную конфигурацию устройства, при этом оснащая его бюджетными накопителями на основе памяти eMMC.
by Alina Bakhvalova, 04.12.2018

Пару месяцев назад компания Google представила новый Pixel Slate, оценив базовую версию в $600, а топовую – в $1600. И это уже не говоря о съемной клавиатуре за $200 и пере Pixelbook Pen за $100. Всё бы ничего, но вместо ожидаемых SSD с поддержкой NVMe, в новом планшете поставили флеш-память eMMC, которая совершенно не оправдывает гигантский ценник устройства.

Об этом сообщают пользователи Reddit, утверждая также, что в топовых версиях Pixel Slate наблюдается абсолютно аналогичная картина: ожидания на уровне ЦПУ Core i7, реальность – ЦПУ Core i5. Естественно, в такой модификации тест на скорость передачи данных накопителя показал жалкие 80 МБ/с. А многочисленные интернет-обзоры Pixel Slate осторожно обходят эту «скользкую» тему, не проводя тестов на производительность.

Безусловно, у новинки есть свои плюсы: автономность на уровне 12 часов, разрешение 3000х2000 при плотности пикселей 293 ppi, трансформирующийся интерфейс и многое другое. Однако у пользователей вряд ли получится насладится всем этим при столь медленной работе устройства.

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Alina Bakhvalova, 2018-12- 4 (Update: 2018-12- 4)

 