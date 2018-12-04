В дорогих планшетах от Google используется медленная флеш-память eMMC
Пару месяцев назад компания Google представила новый Pixel Slate, оценив базовую версию в $600, а топовую – в $1600. И это уже не говоря о съемной клавиатуре за $200 и пере Pixelbook Pen за $100. Всё бы ничего, но вместо ожидаемых SSD с поддержкой NVMe, в новом планшете поставили флеш-память eMMC, которая совершенно не оправдывает гигантский ценник устройства.
Об этом сообщают пользователи Reddit, утверждая также, что в топовых версиях Pixel Slate наблюдается абсолютно аналогичная картина: ожидания на уровне ЦПУ Core i7, реальность – ЦПУ Core i5. Естественно, в такой модификации тест на скорость передачи данных накопителя показал жалкие 80 МБ/с. А многочисленные интернет-обзоры Pixel Slate осторожно обходят эту «скользкую» тему, не проводя тестов на производительность.
Безусловно, у новинки есть свои плюсы: автономность на уровне 12 часов, разрешение 3000х2000 при плотности пикселей 293 ppi, трансформирующийся интерфейс и многое другое. Однако у пользователей вряд ли получится насладится всем этим при столь медленной работе устройства.