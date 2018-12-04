Скоро в продаже: Мини-ПК Intel NUC Crimson Canyon с 10-нм чипами Cannon Lake

Полноценный ПК, который помещается на ладони не фантастика, а реальность: Intel презентовала модельный ряд NUC Crimson Canyon. Несмотря на маленький размер, характеристики устройств более чем достойные.

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Если ранее системный блок ПК был размером с полку для книг, то теперь это в прошлом. Корпорация Intel приступила к массовому выпуску мини-компьютеров NUC Crimson Canyon. Устройства из данной серии благодаря удачному форм-фактору (стандартный размер 117x112x52 мм) отлично подходят для дома, офиса, или любых других мест, где нет лишнего пространства для установки системного блока.

Начинка NUC Crimson Canyon также не подкачала: 10-нм процессор Core i3-8121U (2 ядра/4 потока 2,2/3,2 ГГц), дискретный видеоускоритель AMD Radeon 540 с 2ГБ GDDR5 (вместо встроенного графического ядра) и жёсткий диск на 1ТБ. Кроме того, имеется беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и ряд разъемов: две штуки HDMI 2.0a, разъём гигабитного сетевого интерфейса RJ-45 и четыре порта USB 3.0. Мини-ПК поддерживает установку NVMe-накопителей в формате M.2 в случае необходимости расширения памяти. Для питания устройства используется внешний адаптер мощностью 90 Вт.

Производитель позаботился о наличии двух конфигураций новинки: NUC8i3CYSN с 4ГБ оперативной памяти LPDDR4-2666 и NUC8i3CYSM с 8ГБ. Наверное, единственный недостаток Intel NUC Crimson Canyon это невозможность расширить ОЗУ, так как она распаяна на плате мини-ПК. Однако цена сводит на нет этот маленький недостаток. За топовую комплектацию новинки попросят всего $540, а это цена, скорее флагманского смартфона, нежели полноценного ПК.