Чем больше, тем лучше: в процессорах Intel Comet Lake-S возможно будет 10 ядер
Кроме увеличения количества ядер в линейке процессоров Intel Comet Lake-S произошли также другие дополнительные изменения. К примеру, вместо одной кольцевой шины в новом ЦПУ их будет две, поскольку такое решение позволит значительно улучшить производительность системы и обмен данных между ядрами. Эта особенность новинки выгодно выделит ее среди конкурентов.
Еще одним улучшением, по сравнению с предшественниками, станет применение 14-нм техпроцесса в изготовлении 10-ядерного чипа. Такое нововведение необходимо для улучшения теплоотвода, поскольку даже в 8-ядерном процессоре Core i9-9900K с этим порой возникают трудности. Однако, проблема также может быть решена на программном уровне с помощью снижения частоты работы ЦПУ и применения boost-режима.
После вышеупомянутых нововведений интересно будет посмотреть на конкуренцию между 7-нм процессором AMD Zen 2 и 14-нм процессорами линейки Comet Lake-S. Стоимость последних, с учетом производственных инноваций, вероятнее всего будет около $600. Сможет ли новинка от Intel получить покупательскую лояльность покажет время и рейтинги продаж.