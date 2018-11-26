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Чем больше, тем лучше: в процессорах Intel Comet Lake-S возможно будет 10 ядер

В процессорах Intel Comet Lake-S возможно будет 10 ядер (Изображение: WCCFTECH)
В процессорах Intel Comet Lake-S возможно будет 10 ядер (Изображение: WCCFTECH)
Успехи корпорации Intel поражают воображение: всего за пару лет они вдвое увеличили количество ядер в процессорах, так что дальнейший курс производственного гиганта вряд ли кардинально изменится. Более того, благодаря новостям с сайта WCCFTech стало известно, что в следующем году, с большой вероятностью, появится ЦПУ на 10-ядерном чипе.
by Anton Avdyushkin, 26.11.2018

Кроме увеличения количества ядер в линейке процессоров Intel Comet Lake-S произошли также другие дополнительные изменения. К примеру, вместо одной кольцевой шины в новом ЦПУ их будет две, поскольку такое решение позволит значительно улучшить производительность системы и обмен данных между ядрами. Эта особенность новинки выгодно выделит ее среди конкурентов.

Еще одним улучшением, по сравнению с предшественниками, станет применение 14-нм техпроцесса в изготовлении 10-ядерного чипа. Такое нововведение необходимо для улучшения теплоотвода, поскольку даже в 8-ядерном процессоре Core i9-9900K с этим порой возникают трудности. Однако, проблема также может быть решена на программном уровне с помощью снижения частоты работы ЦПУ и применения boost-режима.

После вышеупомянутых нововведений интересно будет посмотреть на конкуренцию между 7-нм процессором AMD Zen 2 и 14-нм процессорами линейки Comet Lake-S. Стоимость последних, с учетом производственных инноваций, вероятнее всего будет около $600. Сможет ли новинка от Intel получить покупательскую лояльность покажет время и рейтинги продаж.

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Anton Avdyushkin, 2018-11-26 (Update: 2018-11-26)

 