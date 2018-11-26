Мобильная однокристальная система Snapdragon 8150 будет отличаться новой конфигурацией

Ждать осталось недолго: уже 4 декабря компания Qualcomm представит свой новый процессор Snapdragon 8150. А к началу следующего года мы наверняка сможем увидеть его в новых мобильных устройствах на таких выставках как Consumer Electronics Show (CES) и Mobile World Congress (MWC).

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Главные изменения в новой однокристальной системе состоят в добавлении еще одного кластера процессорной части. Таким образом, процессорные ядра разбиты на три группы, причем неравномерно.

К примеру, первый кластер будет оснащён одним ядром Kryo Gold Prime с частотой работы 2,8 ГГц, второй - уже тремя ядрами Kryo Gold с частотой 2,4 ГГц, а третий - четырьмя ядрами Kryo Silver с частотой 1,8 ГГц. Рядовым пользователям эти изменения мало о чем говорят, но технолюбителям и компьютерным энтузиастам уже интересно посмотреть на новинку в действии.

Также появились сведения о графическом процессоре однокристальной системы Snapdragon 8150, которым, вероятно, станет Adreno 640. Что же касается производственной стороны вопроса, то изготавливать новинку будут по 7-нм техпроцессу.