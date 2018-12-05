Компания Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 855 с поддержкой 5G

На мероприятии Snapdragon Technology Summit компания Qualcomm слегка приоткрыла занавес тайны, анонсировав новый чипсет Snapdragon 855. Однако желанные подробности касательно технических характеристик новинки, пока что так не озвучили, оставив самое интересное напоследок.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Qualcomm представили миру новый чипсет Snapdragon 855 выполненный по 7-нм техпроцессу, в отличии от своих 10-нм предшественников. Кроме этого факта, о новинке известно мало подробностей. Производитель акцентировал внимание, прежде всего, на поддержку сетей 5G, поскольку со следующего года данная технология получит более широкое распространение.

В частности, как мы уже упоминали ранее, на территории США проходит тестирование 5G в нескольких больших городах (Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто). Кроме того, оператор Verizon, который как раз и распространяет данный стандарт связи, вскоре представит полнофункциональные смартфоны с поддержкой 5G на чипсете от Qualcomm. Не исключено, что это будет тот самый Snapdragon 855.

Вместо объявления подробных технических характеристик нового чипсета, представители компании Qualcomm ограничились общим описанием внесенных улучшений: производительность выросла в три раза, поддерживается высокая скорость загрузки данных в сетях 5G, интегрирован процессор компьютерного видения, идентифицирующий объекты при фотографировании и прочее.

Однако для истинных ценителей техники это всего лишь слова, в то время как они ждут точных цифр. Безусловно, более подробные анонсы с того же Snapdragon Technology Summit последуют в ближайшие дни.