Notebookcheck

Компания Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 855 с поддержкой 5G

Новый чипсет Snapdragon 855 показали, а его технические характеристики - нет (Изображение: engadget)
Новый чипсет Snapdragon 855 показали, а его технические характеристики - нет (Изображение: engadget)
На мероприятии Snapdragon Technology Summit компания Qualcomm слегка приоткрыла занавес тайны, анонсировав новый чипсет Snapdragon 855. Однако желанные подробности касательно технических характеристик новинки, пока что так не озвучили, оставив самое интересное напоследок.
by Alina Bakhvalova, 05.12.2018

Qualcomm представили миру новый чипсет Snapdragon 855 выполненный по 7-нм техпроцессу, в отличии от своих 10-нм предшественников. Кроме этого факта, о новинке известно мало подробностей. Производитель акцентировал внимание, прежде всего, на поддержку сетей 5G, поскольку со следующего года данная технология получит более широкое распространение.

В частности, как мы уже упоминали ранее, на территории США проходит тестирование 5G в нескольких больших городах (Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто). Кроме того, оператор Verizon, который как раз и распространяет данный стандарт связи, вскоре представит полнофункциональные смартфоны с поддержкой 5G на чипсете от Qualcomm. Не исключено, что это будет тот самый Snapdragon 855.

Вместо объявления подробных технических характеристик нового чипсета, представители компании Qualcomm ограничились общим описанием внесенных улучшений: производительность выросла в три раза, поддерживается высокая скорость загрузки данных в сетях 5G, интегрирован процессор компьютерного видения, идентифицирующий объекты при фотографировании и прочее.

Однако для истинных ценителей техники это всего лишь слова, в то время как они ждут точных цифр. Безусловно, более подробные анонсы с того же Snapdragon Technology Summit последуют в ближайшие дни.

Источник(и)

Ещё по теме

  1. Мобильная однокристальная система Snapdragon 8150 будет отличаться новой конфигурацией Новости @ 26/11/2018
Google использует технологию машинн...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 12 > Компания Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 855 с поддержкой 5G
Alina Bakhvalova, 2018-12- 5 (Update: 2018-12- 5)

 