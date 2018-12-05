Компания Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 855 с поддержкой 5G
Qualcomm представили миру новый чипсет Snapdragon 855 выполненный по 7-нм техпроцессу, в отличии от своих 10-нм предшественников. Кроме этого факта, о новинке известно мало подробностей. Производитель акцентировал внимание, прежде всего, на поддержку сетей 5G, поскольку со следующего года данная технология получит более широкое распространение.
В частности, как мы уже упоминали ранее, на территории США проходит тестирование 5G в нескольких больших городах (Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто). Кроме того, оператор Verizon, который как раз и распространяет данный стандарт связи, вскоре представит полнофункциональные смартфоны с поддержкой 5G на чипсете от Qualcomm. Не исключено, что это будет тот самый Snapdragon 855.
Вместо объявления подробных технических характеристик нового чипсета, представители компании Qualcomm ограничились общим описанием внесенных улучшений: производительность выросла в три раза, поддерживается высокая скорость загрузки данных в сетях 5G, интегрирован процессор компьютерного видения, идентифицирующий объекты при фотографировании и прочее.
Однако для истинных ценителей техники это всего лишь слова, в то время как они ждут точных цифр. Безусловно, более подробные анонсы с того же Snapdragon Technology Summit последуют в ближайшие дни.