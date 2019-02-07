Процессор Qualcomm Snapdragon 712: почти что флагман

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Как говорится, флагманы – это лишь небольшая прослойка устройств, которая, в общем, составляет не более 10% рынка, тогда как минимум 80% занимает средний сегмент. В последний входит широкий ряд устройств от довольно-таки сильных, до совсем непримечательных. Естественно, в такие смартфоны Snapdragon 855 не попадёт, так что Qualcomm создала отличную альтернативу для «сильных среднячков» - Snapdragon 712.

Сразу перечислим составляющие новой платформы: восемь вычислительных ядер Kryo 360 с частотой работы до 2,3 ГГц, графический процессор Adreno 616 (с приростом производительности до 10%, если сравнивать со Snapdragon 710) и модем Snapdragon X15 LTE Cat. 1513, показывающий скорость до 800 Мбит/с на загрузке и 150 Мбит/с на отдаче. Кроме того, однокристальная система поддерживает технологию Quick Charge 4+, так что зарядить аккумулятор устройства-носителя до 50% получится всего за 15 минут. Предусмотрена также поддержка одной камеры до 32 МП, или двух до 20 МП.

Новинка не обошлась без излюбленных ныне технологий искусственного интеллекта, которые касаются, в основном, обработки фото: повышения яркости объектов в условиях недостаточной освещённости, шумоподавление и т.п. Однокристальная система Snapdragon 712 выполнена по 10-нм техпроцессу и может похвастаться улучшенными мультимедийными возможностями, в том числе, качественным звуком (с применением технологий TrueWireless Stereo Plus и Broadcast Audio). Однако пока что сложно сказать наверняка, когда на рынке появятся устройства с данным процессором.