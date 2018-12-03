В Южной Корее запущена первая коммерческая сеть 5G
Около месяца назад американский оператор Verizon запустил 5G для домашнего использования в нескольких городах США: Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто. Правда, построена сеть на собственном стандарте Verizon 5G TF, но, тем не менее, это уже полноценный 5G-сигнал.
Именно по этой причине Южная Корея решила не отставать от передовых разработок и, на днях, также запустила первую коммерческую сеть 5G. Ради этого постарались такие корейские операторы как SK Telecom, KT и LG Uplus. Пока что эксклюзивная услуга связи находится на стадии тестирования и предлагается только корпоративным клиентам, однако в марте следующего года начнётся масштабное развёртывание сетей.
Кстати, проверяли качество нового стандарта связи именно представители компании Samsung, поэтому инсайдеры уверены, что во время теста был использован прототип Galaxy S10. Неизвестно какие изменения будут внесены в модель, однако сейчас у неё довольно широкие рамки вокруг дисплея и расположенные горизонтально камеры на задней панели. Презентация финального варианта устройства ожидается на выставке MWC (Mobile World Congress) в феврале будущего года. Также ходят слухи, что поддержка 5G и шесть камер будут лишь у премиальной версии устройства.