Notebookcheck

Интерфейс Android Auto стал удобнее

Иконки в Android Auto стали больше, также добавлен предпросмотр текста (Изображение: engadget)
Иконки в Android Auto стали больше, также добавлен предпросмотр текста (Изображение: engadget)
Компания Google модернизировала сервис для водителей Android Auto, увеличив иконки альбомов, добавив голосового помощника и поддержку таких сервисов как Google Книги, Google Музыка, iHeartRadio, Pocket Casts и Spotify.
by Alina Bakhvalova, 03.12.2018

Чтобы использовать смартфон в связке с медиацентром автомобиля, необходимо специальное ПО, например, Android Auto или Apple CarPlay. Интересно, что обе эти системы поддерживаются автомобилями Mazda и Jaguar Land Rover. Так что даже тут между Android и iOS наблюдается немалая конкуренция.

Возможно, это одна из тех причин, которые способствовали обновлению интерфейса в Android Auto. Одной из его фишек стал предпросмотр текста, то есть названия аудиодорожек и книг для ускорения поиска и работы с системой в целом. Однако разработчики позаботились также и о безопасности пользователя, поэтому данная функция работает лишь когда машина стоит на месте.

Также, были увеличены иконки обложек альбомов и книг, добавлена поддержка Google-сервисов и некоторых других приложений. Естественно, включён и голосовой помощник Google Assistant, который выполнит любое действие по команде, будь то обращение к карте, совершение звонка, воспроизведение музыки или переписка в мессенджерах.

Что касается последнего, то, по умолчанию, данная функция отключена. Однако система поддерживает MMS и RCS, а также взаимодействует с мессенджерами с Hangouts и WhatsApp, поэтому при ее активации голосовой помощник отправит за вас любое заданное сообщение.

Источник(и)

Ещё по теме

  1. Google оснастит Android функцией Fast Pairing Новости @ 29/11/2018
  2. Многие смартфоны Android One получили обновление до последней версии ОС Новости @ 19/11/2018
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 12 > Интерфейс Android Auto стал удобнее
Alina Bakhvalova, 2018-12- 3 (Update: 2018-12- 3)

 