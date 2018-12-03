Интерфейс Android Auto стал удобнее

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Чтобы использовать смартфон в связке с медиацентром автомобиля, необходимо специальное ПО, например, Android Auto или Apple CarPlay. Интересно, что обе эти системы поддерживаются автомобилями Mazda и Jaguar Land Rover. Так что даже тут между Android и iOS наблюдается немалая конкуренция.

Возможно, это одна из тех причин, которые способствовали обновлению интерфейса в Android Auto. Одной из его фишек стал предпросмотр текста, то есть названия аудиодорожек и книг для ускорения поиска и работы с системой в целом. Однако разработчики позаботились также и о безопасности пользователя, поэтому данная функция работает лишь когда машина стоит на месте.

Также, были увеличены иконки обложек альбомов и книг, добавлена поддержка Google-сервисов и некоторых других приложений. Естественно, включён и голосовой помощник Google Assistant, который выполнит любое действие по команде, будь то обращение к карте, совершение звонка, воспроизведение музыки или переписка в мессенджерах.

Что касается последнего, то, по умолчанию, данная функция отключена. Однако система поддерживает MMS и RCS, а также взаимодействует с мессенджерами с Hangouts и WhatsApp, поэтому при ее активации голосовой помощник отправит за вас любое заданное сообщение.