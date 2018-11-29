Google оснастит Android функцией Fast Pairing
Если раньше пользователям приходилось специально подбирать наушники, которые можно было легко и просто подключить к смартфону по Bluetooth, то теперь данная проблема отпала сама собой. Корпорация Google выпустила обновление для версий Android 6.0 и выше, которое назвала Fast Pairing. В соответствии со своим названием новая функция позволяет быстро подключить беспроводные наушники к смартфону.
Происходит это следующим образом: необходимо поднести беспроводной аксессуар к смартфону, включить Bluetooth и разрешить подключение нового устройства. По сути, процедура является полным аналогом подключения AirPods к Apple. Однако, Google пошли дальше со своей любовью к учётным записям: теперь любое подключенное Bluetooth-устройство, будь то наушники или колонка, сохраняется в аккаунте пользователя, что позволяет использовать его где и с чем угодно. То есть, достаточно авторизироваться на новом смартфоне или планшете и он автоматически подключится к ранее использованным беспроводным наушникам, если они будут находиться в зоне досягаемости Bluetooth-сигнала.
Напомним, что до выпуска обновления таким образом можно было подключить наушники лишь определённых моделей, как например, Google Pixel Buds, Libratone Q Adapt On-Ear, Plantronics Voyager 8200 и т.п. После установки Fast Pairing этот список пополнился такими производителями как Anker, Bose, Jaybird и не только. Так что теперь у поклонников Apple в спорах о том, какая ОС лучше станет на один аргумент меньше.