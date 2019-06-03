Прямой эфир BBC провалился, показав серьезные недостатки 5G-сетей

Первая в Великобритании сеть 5G была запущена недавно, в конце мая 2019 года. Главный новостной ресурс страны, BBC, попытался провести несколько трансляций с помощью нового стандарта связи. К сожалению, всё прошло не так гладко, как ожидалось.

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Сети 5G появляются в разных странах, например, в Великобритании. Оператор EE недавно запустил стандарт связи следующего поколения в шести городах. Представители BBC были приглашены, чтобы осветить процесс разворачивания технологии в Ковент-Гардене, Лондон. Чтобы отметить это событие, эфир решили провести с помощью «фургона с небольшой коробочкой сюрпризов» (прим.перев.: имеется в виду транспортируемый 5G-передатчик, который, кстати, является оборудованием от Huawei), как его назвал репортер Рори Селлан-Джонс (Rory Cellan-Jones).

Тем не менее, новостной ресурс не смог предвидеть, какой объём данных потребуется для работы такой технологии. Сам Селлан-Джонс признался, что его трансляция должна была начаться на 15 минут раньше, но из-за замены SIM-карты (по причине израсходования всего трафика) выход эфир был немного задержан. Репортёр также отметил, что, на тот момент, текущая скорость передачи данных в сети составила примерно 260 мегабит в секунду (Мбит/с).

Вот почему использование 5G связано с риском молниеносного расходования обычного тарифного плана. Однако это далеко не единственная проблема с которой столкнулись журналисты BBC при попытке использовать сети пятого поколения. Дополнительный репортаж в прямом эфире, выпущенный в тот же день, с того же места, показал, что сеть пока не может стабильно поддерживать вещание на телевизионном уровне. Забавно, что сразу после вопроса ведущего о возможных «накладках или проблемах», с которыми репортёры столкнулись во время подготовки к эфиру, произошло ЧП: вместо видеоряда возник размытый серый фон, хотя со звуком проблем не наблюдалось.

