Прямой эфир BBC провалился, показав серьезные недостатки 5G-сетей
Сети 5G появляются в разных странах, например, в Великобритании. Оператор EE недавно запустил стандарт связи следующего поколения в шести городах. Представители BBC были приглашены, чтобы осветить процесс разворачивания технологии в Ковент-Гардене, Лондон. Чтобы отметить это событие, эфир решили провести с помощью «фургона с небольшой коробочкой сюрпризов» (прим.перев.: имеется в виду транспортируемый 5G-передатчик, который, кстати, является оборудованием от Huawei), как его назвал репортер Рори Селлан-Джонс (Rory Cellan-Jones).
Тем не менее, новостной ресурс не смог предвидеть, какой объём данных потребуется для работы такой технологии. Сам Селлан-Джонс признался, что его трансляция должна была начаться на 15 минут раньше, но из-за замены SIM-карты (по причине израсходования всего трафика) выход эфир был немного задержан. Репортёр также отметил, что, на тот момент, текущая скорость передачи данных в сети составила примерно 260 мегабит в секунду (Мбит/с).
Вот почему использование 5G связано с риском молниеносного расходования обычного тарифного плана. Однако это далеко не единственная проблема с которой столкнулись журналисты BBC при попытке использовать сети пятого поколения. Дополнительный репортаж в прямом эфире, выпущенный в тот же день, с того же места, показал, что сеть пока не может стабильно поддерживать вещание на телевизионном уровне. Забавно, что сразу после вопроса ведущего о возможных «накладках или проблемах», с которыми репортёры столкнулись во время подготовки к эфиру, произошло ЧП: вместо видеоряда возник размытый серый фон, хотя со звуком проблем не наблюдалось.
Во время этой трансляции, отснятой в том же месте, где снимали и Селлан-Джонса, наблюдались заметные потери качества и чёткости изображения. Репортер также отметила, что скорость 5G была не выше, чем у обычного 4G-соединения. Однако проверка той же сети на OnePlus 7 Pro показала скорость около 500 Мбит/с. Это видео было загружено популярным британским каналом на YouTube SuperSaf в тот же день, что и репортажи BBC (30 мая 2019 года).
Таким образом, все это в совокупности позволяет сделать вывод о том, что 5G-соединение не только требует большого объёма данных, но и пока что показывает крайне нестабильную работу. С другой стороны, этот стандарт связи находится ещё в зачаточном состоянии. Надеемся, что дальнейшее развитие и усовершенствование рассматриваемой технологии приведут к созданию более надежного 5G в будущем. Возможно, новый стандарт также станет более экономически целесообразным.