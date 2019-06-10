Новый интеллектуальный усилитель Maxim сможет улучшить басы и добавить громкость динамикам

Maxim объявила о выпуске своего нового интеллектуального усилителя, MAX98390, для небольших динамиков ПК или других устройств. Этот цифровой аудиокомпонент класса D оснащён DSM-технологией (Dynamic Speaker Management) для повышения качества, чёткости и громкости звука.

Если и есть замечания, встречающиеся в каждом втором обзоре Notebookcheck, то это необходимость улучшить качество динамиков устройств (особенно в контексте воспроизведения басов). Maxim выпустил новое поколение интеллектуальных усилителей, которые помогут решить эту проблему с динамиками, которые, кроме качественного звука, должны обладать ультракомпактностью, чтобы умещаться во всё более тонкие корпуса.

Предлагаемый аудиочип MAX98390, предназначен для решения проблемы слишком тихого или слабого звука. Компания создала этот цифровой усилитель класса D для производителей, которые используют встроенные динамики с звуковой мощностью от 1 до 3 Вт. Представители Maxim утверждают, что MAX98390 может увеличить этот показатель до 5,1 Вт при затратах всего в ~24 мВт (предложив таким образом новый «минимальный уровень мощности на рынке»).

Также производитель информирует, что новый усилитель оснащён встроенным алгоритмом динамического управления динамиками (Dynamic Speaker Management – DSM). Он поможет увеличить громкость, с точки зрения уровня звукового давления (SPL), до 2,5 раз, в то же время снижая высоту звучания баса на 2 октавы, в сравнении с обычным 5-вольтовым усилителем.

MAX98390 можно приобрести на веб-сайте Maxim по цене $1,95 за компонент или $200 за весь комплект MAX98390EVSYS.