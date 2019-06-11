Zen+ и Vega менее чем за 100 долларов: новые подробности об AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G Picasso

Благодаря утечкам были подтверждены спецификации и уточнены цены для Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G. Последние гибридные процессоры от AMD могут показаться не такими впечатляющими, как настольные процессоры из серии Ryzen 3000, но очень привлекательные цены и микроархитектура AMD Zen+ и оснащены усовершенствованными графическими картам Vega.

Твиттер-инсайдер Spartan Geek сумел достать несколько конфиденциальных слайдов из презентации AMD под названием «Следующее поколение вычислительной производительности» (The Next Generation of Compute Performance). На этих изображениях (см. ниже) представлены все технические характеристики двух новых гибридных процессоров Picasso серии Ryzen 3000. Информация, появившаяся ранее, подтвердилась: теплоотвод мощностью 65 Вт и графика Vega 8 (Ryzen 3 3200G) и Vega 11 (Ryzen 5 3400G) имеют место в новых моделях.

Кроме того, на слайдах представлены цены на устройства линейки Ryzen 3000. 4-ядерный Ryzen 5 3400G с 8 потоками и более высокой тактовой частотой получит ценник в $149, а 4-ядерный Ryzen 3 3200G с 4 потоками – менее $100. Цена в $99 за гибридный процессор Ryzen 3 3200G – это даже ниже, чем у Intel Core i3-9100, цена которого находится на уровне $122.

Аналог Ryzen 5 3400G от Intel, Core i5-9400, имеет номинальную стоимость $182, как следует из презентации AMD. Таким образом, новинки на Picasso станут привлекательными вариантами для разработчиков настольных ПК, которые ищут достойное соотношение цены и качества, производительности и вычислительной мощности. Чипы с 12-нм процессором не поддерживают интерфейс PCIe 4.0, но имеют приличную тактовую частоту, да и частоты графического процессора тоже были увеличены по сравнению с предыдущим поколением: Vega 8 в Ryzen 3 3200G может работать на частоте 1250 МГц, а Vega 11 в Ryzen 5 3400G – на 1400 МГц.