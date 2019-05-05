AMD Ryzen и Nvidia Max-Q объединились в Asus Zephyrus GA502DU стоимостью $1100
Asus представила почти дюжину новых моделей во время пресс-конференции Redefine 2019 в Нью-Йорке на прошлой неделе. Все они будут оснащены новыми ЦП Intel 9-го поколения или AMD Ryzen Zen+ и графическими ускорителями Nvidia GTX 16. Кстати, ноутбуки на AMD Ryzen с видеокартами Nvidia составят жёсткую ценовую конкуренцию моделям с ЦП Intel 9-го поколения.
Одним из таких Ryzen/GTX ноутбуков является новый Asus Zephyrus GA502DU, который оснащён четырёхъядерным процессором Ryzen 7 3750H в сочетании с графическим ускорителем GeForce GTX 1660 Ti Max-Q в очень тонком корпусе. Большинство производителей обычно устанавливают процессоры AMD в недорогие и не самые привлекательные устройства, поэтому приятно наконец увидеть тонкий и элегантный игровой ноутбук на базе ЦП AMD. Магазины Newegg и Best Buy предлагают GA502DU за $1100 и $1200 соответственно, с накопителем объёмом 512 ГБ.
Newegg уже распродал весь свой запас ноутбуков, в то время как на Best Buy по-прежнему можно заказать новинку. Пользователи, которым интересен более традиционный расклад на базе Intel Core i7-9750H 9-го поколения, вместо этого могут выбрать другой вариант – предстоящий Acer Predator Helios 300, доступный на Amazon за те же $1200.
В ближайшие месяцы ждите наших обзоров на грядущие ноутбуки с Intel 9-го поколения/Ryzen Zen+ и GTX 16.