Snapdragon 865 поступит в производство к концу 2019 года

Ещё не все успели оценить Snapdragon 855, а Qualcomm уже планирует массовое производство его преемника – Snapdragon 865. И для того, чтобы выпустить свой следующий флагманский чипсет, компании снова придётся поменять партнёров.

Мы только начали тестировать в обиходе смартфоны на базе Snapdragon 855, в то время как южнокорейские СМИ сообщают, что Qualcomm уже намечает выпуск своего следующего флагманского процессора – Snapdragon 865. Для создания первого 7-нм чипсета Snapdragon 855 компания подписала контракт с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (или просто TSMC), а вот во времена 10-нм техпроцесса партнёром Qualcomm была Samsung.

Похоже, что сейчас настало время возобновить старое сотрудничество. Согласно данным Elec, Qualcomm и Samsung объединятся снова для создания Snapdragon 865 посредством применения фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), а не обычного аргон-фторидной технологии (ArF), которую TSMC использовала для Snapdragon 855.

Исходя из последнего становится понятно, почему Qualcomm отказалась от партнёрства с TSMC. Samsung Semiconductor Engineering начнёт выпускать образцы Snapdragon 865 с сентября, а массовое производство стартует уже в феврале 2020 года. Компания надеется выпускать около 18 000 пластин в месяц. В настоящее время TSMC является крупнейшим производителем чипов, а Samsung занимает лишь второе место. Тем не менее, IBM и NVIDIA объявили, что так же будут сотрудничать с Samsung для создания своих чипсетов, что негативно сказаться на TSMC.