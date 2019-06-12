Intel утверждает, что внедрение стандарта PCI Express 4.0 – преждевременное

После некоторых тестов и обработки полученных данных, Intel пришла к выводу, что пропускная способность PCIe 3.0 x16 (126.4 Гбит/с) и даже PCIe 3.0 x8 (63.2 Гбит/с) – более чем достаточна для игр 4K UHD HDR со скоростью 144 к/с.

Материнские платы, поддерживающие PCIe 4.0 наконец-то готовы к выпуску, чтобы заменить стандарт PCIe 3.0 8-летней давности. В контексте предстоящих изменений, UL Benchmarks представила новый тест для своей платформы 3DMark, позволяющий проверить производительность новых ПК с PCIe 4.0.

Тест получит называние 3DMark PCI Express и будет «измерять пропускную способность интерфейса PCIe для графического процессора», чтобы упростить сравнение показателей разных поколений PCIe. Стандарт PCIe 4.0 обещает вдвое большую скорость передачи по сравнению с PCIe 3.0 (16 ГТ/с против 8 ГТ/с), которую смогут использовать все графические процессоры, твердотельные накопители и контроллеры Ethernet.

Однако, по крайней мере, один из крупнейших производителей ПК не ждёт невероятных игровых преимуществ от PCIe 4.0. Как показано на слайдах Intel (см. ниже), большинство игр и твердотельных накопителей не смогут использовать стандарт быстрее, чем PCIe 3.0 x4. Корпорация Intel провела тестирование двух десятков различных устройств, чтобы продемонстрировать отсутствие значительных преимуществ в производительности между PCIe 3.0 x8 и PCIe 3.0 x16.

Таким образом, не стоит ожидать более высокой производительности в реальных играх, даже если синтетический тест 3DMark говорит об обратном. Как и драма вокруг DLSS (технология сглаживания неровностей, которая, в итоге, сделала изображение размытым), реальная применимость теста функциональности 3DMark PCI Express может быть сомнительной в краткосрочной перспективе. Мы подозреваем, что пройдет еще несколько лет, прежде чем разработчики игр и производители твердотельных накопителей захотят воспользоваться более высокой пропускной способностью PCIe 4.0.