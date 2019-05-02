Notebookcheck

Дискретные графические процессоры Intel Xe получат трассировку лучей

Один из самых причудливых рендеров ускорителя Intel XE. (Изображение: Videocardz)
Один из самых причудливых рендеров ускорителя Intel XE. (Изображение: Videocardz)
В настоящее время Intel готовится к выпуску своей новой линейки дискретных видеокарт. Вчера главный инженер компании официально подтвердил, что новые графические процессоры будут поддерживать трассировку лучей на аппаратной основе. Станут ли они прямыми конкурентами Turing, или нет – разберёмся сегодня.
by Deirdre O Donnell, 02.05.2019
бизнес игры Geforce Software рабочие станции AMD

Intel Xe – ожидаемые дискретные видеокарты, которые намереваются своим появлением нарушить нынешнюю дихотомию NVIDIA/AMD на рынке графических процессоров. Вчера старший директор отдела рендеринга и визуализации Intel (Advanced Rendering and Visualization division) и по совместительству главный инженер компании Джим Джефферс (Jim Jeffers) подлил масла в огонь, сделав официальное заявление.

Он поделился некоторыми подробностями о Intel Xe: «Сегодня я рад сообщить вам, что дорожная карта архитектуры Intel Xe для рендеринга в центрах обработки данных включает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей».

Из-за данного заявления создалось впечатление, что линейка Xe создана для конкуренции с серией NVIDIA RTX на архитектуре Turing. Тем не менее, Intel не нацелена на игровой рынок со своей внезапно возникшей технологией трассировки лучей (по крайней мере пока что). Данное графическое решение было разработано для работы с инфраструктурой Rendering Framework, которая также связана с микропроцессорами Xeon Scalable.

Это аппаратное и программное обеспечение однозначно ориентировано на крупномасштабный корпоративный сектор по обработке данных, представителем которого является, например, компания Pixar или другие крупные студии. Им тоже необходима технология трассировки лучей для создания анимации высшего качества; однако, делать это с помощью одного только ЦП довольно сложно. Так что видеокарта XE, безусловно, ускорит данную процедуру, позволив аниматорам двигаться семимильными шагами.

Источник(и)

Intel

overclockers

Ещё по теме

Новые высокопроизводительные настольные процессоры Cascade Lake-X могут быть анонсированы на выставке Computex. (Изображение: TweakTown)
Процессор Intel Cascade Lake-X HEDT появился в базе данных SiSoftware Sandra 26/04/2019
Доступные игровые ноутбуки стали мощнее! (Изображение: Acer)
Более доступные ноутбуки на процессорах Intel 9 поколения: Acer Nitro 5, MSI G-серии и Lenovo Legion 24/04/2019
Процессоры 9 поколения Intel Coffee Lake-H Refresh представлены официально. (Изображение: Intel)
8 ядер в ноутбуке: Intel анонсировала 45-Вт процессоры 9 поколения H-серии Coffee Lake-Refresh; Core i9-9980HK обещает впечатляющую производительность 23/04/2019
Intel останавливает разработку 5G-модемов для смартфонов
Intel останавливает разработку 5G-модемов для смартфонов 17/04/2019
Процессоры Intel Coffee Lake T-серии сочетают в себе и энергосбережение, и производительность. (Изображение: DigitalTrends)
Стали известны некоторые характеристики процессоров из серии Intel Coffee Lake T 15/04/2019
Судя по мартовскому опросу от Steam популярность AMD продолжает расти. (Изображение: MakeUseOf)
AMD отняла часть рынка у Intel судя по результатам опроса, проведённого в Steam 10/04/2019
Обновлённые модели Precision, Latit...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Дискретные графические процессоры Intel Xe получат трассировку лучей
Deirdre O Donnell, 2019-05- 2 (Update: 2019-05- 2)

 