Дискретные графические процессоры Intel Xe получат трассировку лучей
Intel Xe – ожидаемые дискретные видеокарты, которые намереваются своим появлением нарушить нынешнюю дихотомию NVIDIA/AMD на рынке графических процессоров. Вчера старший директор отдела рендеринга и визуализации Intel (Advanced Rendering and Visualization division) и по совместительству главный инженер компании Джим Джефферс (Jim Jeffers) подлил масла в огонь, сделав официальное заявление.
Он поделился некоторыми подробностями о Intel Xe: «Сегодня я рад сообщить вам, что дорожная карта архитектуры Intel Xe для рендеринга в центрах обработки данных включает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей».
Из-за данного заявления создалось впечатление, что линейка Xe создана для конкуренции с серией NVIDIA RTX на архитектуре Turing. Тем не менее, Intel не нацелена на игровой рынок со своей внезапно возникшей технологией трассировки лучей (по крайней мере пока что). Данное графическое решение было разработано для работы с инфраструктурой Rendering Framework, которая также связана с микропроцессорами Xeon Scalable.
Это аппаратное и программное обеспечение однозначно ориентировано на крупномасштабный корпоративный сектор по обработке данных, представителем которого является, например, компания Pixar или другие крупные студии. Им тоже необходима технология трассировки лучей для создания анимации высшего качества; однако, делать это с помощью одного только ЦП довольно сложно. Так что видеокарта XE, безусловно, ускорит данную процедуру, позволив аниматорам двигаться семимильными шагами.