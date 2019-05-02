Дискретные графические процессоры Intel Xe получат трассировку лучей

В настоящее время Intel готовится к выпуску своей новой линейки дискретных видеокарт. Вчера главный инженер компании официально подтвердил, что новые графические процессоры будут поддерживать трассировку лучей на аппаратной основе. Станут ли они прямыми конкурентами Turing, или нет – разберёмся сегодня.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Intel Xe – ожидаемые дискретные видеокарты, которые намереваются своим появлением нарушить нынешнюю дихотомию NVIDIA/AMD на рынке графических процессоров. Вчера старший директор отдела рендеринга и визуализации Intel (Advanced Rendering and Visualization division) и по совместительству главный инженер компании Джим Джефферс (Jim Jeffers) подлил масла в огонь, сделав официальное заявление.

Он поделился некоторыми подробностями о Intel Xe: «Сегодня я рад сообщить вам, что дорожная карта архитектуры Intel Xe для рендеринга в центрах обработки данных включает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей».

Из-за данного заявления создалось впечатление, что линейка Xe создана для конкуренции с серией NVIDIA RTX на архитектуре Turing. Тем не менее, Intel не нацелена на игровой рынок со своей внезапно возникшей технологией трассировки лучей (по крайней мере пока что). Данное графическое решение было разработано для работы с инфраструктурой Rendering Framework, которая также связана с микропроцессорами Xeon Scalable.

Это аппаратное и программное обеспечение однозначно ориентировано на крупномасштабный корпоративный сектор по обработке данных, представителем которого является, например, компания Pixar или другие крупные студии. Им тоже необходима технология трассировки лучей для создания анимации высшего качества; однако, делать это с помощью одного только ЦП довольно сложно. Так что видеокарта XE, безусловно, ускорит данную процедуру, позволив аниматорам двигаться семимильными шагами.