Процессор Intel Cascade Lake-X HEDT появился в базе данных SiSoftware Sandra

В базе данных SiraSoftware Sandra была обнаружена информация о процессоре на новой платформе Glacier Falls, которая уже упоминалась в презентации Gigabyte в декабре. Glacier Falls была отнесена к категории «Extreme» и анонсирована к третьему кварталу 2019 года. Данный настольный процессор (High End Desktop или HEDT) вполне может оказаться частью предстоящей линейки Cascade Lake-X.

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Похоже, процессор из серии Cascade Lake-X недавно был протестирован на бенчмарке Sandra. Полное название устройства звучит как “Intel GlacierFalls HEDT platform (SKL-X/CLX-X)” (т.е. настольный процессор Intel на платформе GlacierFalls), где SKL-X означает Skylake-X, а CLX-X - Cascade Lake-X. Как сказано выше, Glacier Falls - это кодовое название платформы, которая, как ожидается, заменит предшественницу X299 («Basin Falls») в высококлассных продуктах для техноэнтузиастов.

Новинка также обозначена как «Genuine Intel(R) CPU 0000%» (то есть, продукт производства Intel), но, кроме этого, засветились также некоторые другие характеристики этого загадочного инженерного образца. Настольный процессор получил 10 ядер и 20 потоков, тактовую частоту 4 ГГц и возможность разгона до 4,6 ГГц. Поговаривают, что серия Cascade Lake-X не будет отличатся значительными обновлениями по сравнению с процессорами 9-го поколения Skylake-X, выпущенными в прошлом году.

Другие засветившиеся характеристики – 10x1 МБ кэш-памяти L2 (1 МБ на ядро) и 19,25 МБ кэш-памяти L3. Такие параметры ставят данный процессор Cascade Lake-X на тот же уровень, что и Intel Core i9-9900X, только со значительно улучшенной базовой тактовой частотой. Официальный рейтинг SiSoftware поставил устройство на 467-ю позицию (т.е. выше 99,72% остальных), присвоив отметку «отличная производительность».