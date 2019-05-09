10-нм процессоры Intel Ice Lake появятся в июне, а 7-нм – уже в 2021 году

Похоже, что проблемы Intel с производством 10-нм чипов наконец решены. Выступая на собрании инвесторов в 2019 году, главный инженер Intel и президент группы по технологиям, системной архитектуре и клиентским группам д-р Мурти Рендучинтала (Murthy Renduchintala) объявил, что компания начнет объёмные поставки своих процессоров Ice Lake с июня. Он также рассказал некоторые подробности о будущих 7-нм чипах Intel.

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Корпорация Intel объявила о начале поставок давно ожидаемых 10-нм мобильных процессоров Ice Lake, выход которых намечен на июнь. Микроархитектура Ice Lake является преемницей Cannon Lake, чьи 10-нм мобильные чипы были выпущены ограниченной партией в конце прошлого года. Новые процессоры Ice Lake появятся в ноутбуках как раз к праздничному сезону (т.е. к концу года) и обеспечат улучшение производительности и ряд новых функций.

По заявлению Intel, новый 10-нм четырехъядерный процессор Ice Lake Core i7 предложит вдвое большую скорость перекодировки видео и производительности графики. Всё благодаря новой архитектуре Gen 11 и втрое ускоренному, посредством новой технологии Intel DL Boost, ИИ. Также процессоры Ice Lake станут первыми мобильными чипами от Intel, которые изначально будут поддерживать новый стандарт Wi-Fi 6 и обеспечат более высокий уровень автономности. Другие 10-нм чипы появятся в 2019 и 2020 годах.

Intel также упомянула первые подробности о 7-нм чипах, для производства которых будет использована фотолитография в глубоком ультрафиолете (EUV, «extreme ultraviolet lithography»). Это должно обеспечить еще больший прирост эффективности: прогнозируется 20%-ное увеличение производительности на ватт при уменьшении сложности проектирования в четыре раза. Ожидается, что первый 7-нм чип, созданный на базе архитектуры Intel X, будет представлять собой графический процессор общего назначения, предназначенный для центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений, а дата его выпуска назначена на 2021 год.