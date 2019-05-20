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Первый 10-нм двухъядерный процессор Intel Tiger Lake с частотой 1,8 ГГц появился на SiSoftware

The first Intel Tiger Lake CPU shows up on SiSoftware. (Source: PCGamesN)
The first Intel Tiger Lake CPU shows up on SiSoftware. (Source: PCGamesN)
Первый 10-нм процессор Intel, Tiger Lake, попал в базу данных SiSoftware. Из записи мы видим, что он представляет собой двухъядерный ULV-процессор (с низким энергопотреблением) с умеренными тактовыми частотами. Из бенчмарка можно узнать не так много информации, разве что результат проверки – «Средняя производительность».
by Vaidyanathan Subramaniam, 20.05.2019
Cannon Lake таблицы Lakefield Ice Lake

Intel, во время встречи с инвесторами в начале этого месяца, показала, чего ожидать от платформы Tiger Lake. Похоже, что первый процессор на новой архитектуре уже засветился в базе данных SiSoftware. В списке, представленном SiSoftware, новый чип идентифицируется как «Клиентская платформа Intel Tiger Lake».

Из списка мы видим, что этот процессор обладает базовой тактовой частотой 1,5 ГГц и разгонной – до 1,8 ГГц, а также 2 МБ кэш-памяти L3. Tiger Lake нацелена на использование ULV-технологии, поэтому технические характеристики вполне соответствуют ей. Исходя из спецификаций, можно допустить, что нам представлена модель более низкого уровня, наличие Hyperthreading у которой пока не подтверждено. Результат проверки показал среднюю производительность. Кроме этого, никаких других примечательных фактов о процессоре нет.

Напомним, что 10-нм процессоры Tiger Lake, запланированные к запуску в 2020 году, станут преемниками Ice Lake и Lakefield. Tiger Lake будет получит новую архитектуру ядра Willow Cove (преемник Sunny Cove), интегрированную графику Intel Xe (Gen12), которая будет поддерживать работу с 8K-монитором или несколькими 4K, а также интерфейс (I/O) следующего поколения. По данным Intel, Tiger Lake находится на завершающей стадии разработки, и у компании уже есть работающие прототипы под управлением Windows и Chrome OS.

Intel также заявила, что Tiger Lake предлагает в четыре раза более высокую графическую производительность, чем Whiskey Lake, и вдвое большую, чем Amber Lake, хотя эти данные довольно приблизительные, т.к. из-за больших различий платформ получить более точные показатели не удалось. Прочие подробности о Tiger Lake пока неизвестны, но, в течении года на бенчмарках, наверняка, будет появляться всё большее количество новых процессоров Intel.

Планы Intel касательно Ice Lake, Lakefield и Tiger Lake. (Изображение: Intel)
Планы Intel касательно Ice Lake, Lakefield и Tiger Lake. (Изображение: Intel)
Intel Tiger Lake попал в базу SiSoftware. (Изображение: SiSoftware)
Intel Tiger Lake попал в базу SiSoftware. (Изображение: SiSoftware)

Источник(и)

SiSoftware

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Vaidyanathan Subramaniam, 2019-05-20 (Update: 2019-05-20)

 