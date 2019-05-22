Выпущено майское обновление для Windows 10 (версия 1903)

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 с номером версии 1903. Список изменений довольно длинный и включает в себя функции «зарезервированного хранилища», новый вариант светлой темы рабочего стола, Windows Sandbox, долгожданное единое поле поиска и многое другое.

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Новое обновление для Windows 10 уже готово, хотя многим пользователям, вероятно, придется подождать несколько дней, пока они получат уведомление о нём. Обновление за май 2019 года получило номер версии 1903 и несколько примечательных изменений.

Вот, какие функции появятся в ОС Windows 10 после установки нового обновления:

Возможность приостановить поиск и установку обновлений на 35 дней.

Функция «зарезервированное хранилище» (т.е. часть дискового пространства будет выделена для использования под обновления).

Windows Sandbox, которая позволит запускать потенциально опасное программное обеспечение в контролируемой и безопасной среде.

Более простое и удобное меню «Пуск».

Помощник Кортана наконец отделится от меню поиска.

Новое единое поле поиска.

Возможность просмотра дисплея Android-смартфона через ПК, а также синхронизация его уведомлений с рабочим столом ПК.

Те, кто считает, что вышеуказанного недостаточно, и хочет получить больше от следующего обновления – разочаруются. По словам инсайдеров из ZDNet, осеннее обновление выйдет без ярких изменений, которые можно было бы ожидать от разработчиков ОС.

Майское обновление Windows 10 будет распространено среди всех пользователей в ближайшее время. Новое программное обеспечение рассылается «партиями», поэтому уведомления могут приходить на разные компьютеры в разное время. Для справки: тем, кто еще не установил версию 1809, не нужно сначала устанавливать ее, а потом 1903, обновления придут вместе, одним пакетом.

Если вы уже получили обновление, пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете об его работе в комментариях ниже.