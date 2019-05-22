Notebookcheck

Выпущено майское обновление для Windows 10 (версия 1903)

Майская версия Windows 10 получила название «1903» (Изображение: Windows Community on YouTube)
Майская версия Windows 10 получила название «1903» (Изображение: Windows Community on YouTube)
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 с номером версии 1903. Список изменений довольно длинный и включает в себя функции «зарезервированного хранилища», новый вариант светлой темы рабочего стола, Windows Sandbox, долгожданное единое поле поиска и многое другое.
by Codrut Nistor, 22.05.2019
Windows Software

Новое обновление для Windows 10 уже готово, хотя многим пользователям, вероятно, придется подождать несколько дней, пока они получат уведомление о нём. Обновление за май 2019 года получило номер версии 1903 и несколько примечательных изменений.

Вот, какие функции появятся в ОС Windows 10 после установки нового обновления:

  • Возможность приостановить поиск и установку обновлений на 35 дней.
  • Функция «зарезервированное хранилище» (т.е. часть дискового пространства будет выделена для использования под обновления).
  • Windows Sandbox, которая позволит запускать потенциально опасное программное обеспечение в контролируемой и безопасной среде.
  • Более простое и удобное меню «Пуск».
  • Помощник Кортана наконец отделится от меню поиска.
  • Новое единое поле поиска.
  • Возможность просмотра дисплея Android-смартфона через ПК, а также синхронизация его уведомлений с рабочим столом ПК.

Те, кто считает, что вышеуказанного недостаточно, и хочет получить больше от следующего обновления – разочаруются. По словам инсайдеров из ZDNet, осеннее обновление выйдет без ярких изменений, которые можно было бы ожидать от разработчиков ОС.

Майское обновление Windows 10 будет распространено среди всех пользователей в ближайшее время. Новое программное обеспечение рассылается «партиями», поэтому уведомления могут приходить на разные компьютеры в разное время. Для справки: тем, кто еще не установил версию 1809, не нужно сначала устанавливать ее, а потом 1903, обновления придут вместе, одним пакетом.

Если вы уже получили обновление, пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете об его работе в комментариях ниже.

Источник(и)

Windows Experience Blog

Ещё по теме

Microsoft разработала ElectionGuard в попытке защитить процесс голосования от вмешательств и ошибок. (Изображение: In.gov)
Microsoft анонсировала технологию ElectionGuard для защиты систем электронного голосования 10/05/2019
Старый знакомый интерфейс никуда не денется. (Изображение: Softonic)
Редактор MS Paint был спасен от забвения (снова) 25/04/2019
OnePlus 6T :( версия ОС. (Источник: Twitter)
Разработчик успешно запустил Windows 10 на OnePlus 6T 10/04/2019
Платить за Linux? (Изображение из Microsoft Store)
После обновления до версии 1809 в Windows 10 появится поддержка дистрибутивов OpenSUSE 15, SLES 15 и WLinux 07/11/2018
Первый 10-нм двухъядерный процессор...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Выпущено майское обновление для Windows 10 (версия 1903)
Codrut Nistor, 2019-05-22 (Update: 2019-05-22)

 