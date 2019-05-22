Ноутбук MSI GT76 Titan действительно существует и уже успел завоевать награду на Computex 2019

MSI готовится официально представить игровой ноутбук GT76 Titan. Устройство оснащено настольным процессором i9 из серии K и мощным графическим ускорителем Nvidia GeForce RTX 2080. Новинка уже завоевывала награду, удостоившись титула Golden Best Choice Award (лучший выбор) на выставке Computex 2019.

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MSI GT76 Titan еще не выпущен, но уже собирает награды. Недавно произошла утечка изображений нового ноутбука от тайваньского производителя, а теперь его существование официально подтвердилось. Конечно, технические характеристики оборудования все еще неизвестны, но удалось узнать о его ключевых комплектующих.

Похоже, что будущие покупатели MSI GT76 Titan получат ноутбук с разгоняемым настольным процессором Intel i9 серии K. Кроме того, в устройстве найдётся место и для видеокарты GeForce RTX 2080 от Nvidia, которая поможет MSI GT76 Titan выделиться среди других игровых ноутбуков.

8-ядерный MSI GT76 Titan также получит инновационное решение для охлаждения устройства, чтобы обеспечить мощным компонентам лучшую производительность. Система охлаждения «Cooler Boost» на основе титана, включающая 11 тепловых трубок и четыре вентилятора, недвусмысленно намекает на то, что компания MSI приложила немало усилий для обеспечения максимальных игровых возможностей в GT76 Titan.

Понятно, что ноутбук не мог не впечатлить тех, кому посчастливилось увидеть его вживую. За закрытыми дверями MSI GT76 Titan уже успел получить награду Golden Best Choice Award от организаторов предстоящей ежегодной выставки Computex Taipei (28.05.19 – 01.06.19). Если прочие комплектующие соответствуют уровню процессора и видеокарты, то MSI GT76 Titan точно будет пользоваться популярностью у геймеров.