Очередная головная боль для геймеров: Optimus замедляет видеокарты Nvidia

Другие варианты

Очевидно, ввиду вышеуказанных особенностей, эти две технологии несовместимы и не могут присутствовать в одной системе. Или все-таки могут? Некоторые производители считают, что невыполнимых задач не существует. В частности, совмещением G-Sync и Optimus озадачились в Asus и во второй половине 2017 года представили игровые модели GX501 и GM501, в которых можно было переключаться между двумя режимами видеоподсистемы в BIOS либо через фирменную утилиту с помощью перезагрузки (по факту утилита просто меняет параметры UEFI). Вполне естественно, для совмещения двух совершенно разных обвязок на плате, понадобился дополнительный компонент - MUX switch. Это устройство занимается переключением физических линий, связывающих порт дисплея и видеокарту. Естественно, делать такое переключение "на лету" нельзя, потому требуется перезагрузка (полное выключение системы - инициализация с новым параметром - работа в выбранном режиме). Среди современных ноутбуков такой возможностью точно обладает Lenovo Legion Y740. С великой долей вероятности существуют модели и от других производителей, но точно утверждать мы не можем, так как системы подобного рода все еще остаются невероятной редкостью.

Схожие устройства существовали и ранее, до "изобретения" G-Sync. Большое количество моделей от Alienware (классические 15 и 17, снятые с производства), кастомные системы на основе Clevo, те же Gigabyte и даже ThinkPad - все это были мощные системы для компьютерных энтузиастов. В большинстве из них в BIOS можно было переключаться только на встроенную или переключаемую графику. Более продвинутые системы позволяли выбирать три варианта: Optimus, только встроенная, только дискретная графика. Есть различные форумы с обсуждением таких моделей, неплохой список приведен здесь.

Но Optimus тоже не панацея, хоть мы и считаем так в наши дни. Ранее применялись и другие схемы переключения видеокарт, например MSHybrid для Windows, у MacBook своя закрытая схема переключения и по сей день, а в Linux есть различные программные реализации. Зачем и кому нужны такие сложные штуки, если "все и так работает"? Ответ на этот вопрос выходит за рамки данной статьи. Скажем лишь, что многие профессионалы собирают себе кастомные мощные системы под установку Mac OS и ввиду особенностей этой операционки от Apple иметь возможность ручного выбора видеокарты просто жизненно необходимо. Особенно, если речь идет о ноутбуке.