Официально: ресурс Laptopmedia продает цветовые профили откалиброванных дисплеев по $5. Мы предлагаем их бесплатно

Совсем необязательно платить за калибровку дисплея деньги - пусть другие ресурсы утверждают обратное, мы предоставляем цветовые профили бесплатно. Конечно, для достижения наилучшей цветопередачи необходимо самостоятельно откалибровать дисплей при помощи специального оборудования. Если такового под рукой не оказалось, вы можете существенно улучшить цветопередачу вашего дисплея, скачав и применив полученные нами профили в формате ICC или ICM.

У новых ноутбуков с полки магазина дисплей очень редко бывает откалиброван с завода. Для достижения наилучшего отображения цветов и оттенков серого в обязательном порядке понадобится калибровка. Для данного процесса обязательно понадобится спектрофотометр (он же колориметр), который поможет создать профиль в формате .ICC или .ICM для Windows. Этот файл потом можно использовать и на других ноутбуках, если там установлен точно такой же дисплей, как на исходном.

По факту, готовый цветовой профиль может существенно улучшить качество картинки. Например, если вы являетесь владельцем Dell XPS 13 9370 с 1080p дисплеем, вы можете быстро улучшить цветопередачу, просто применив профиль из обзора. Ресурс Laptopmedia также предлагает подобные услуги, так как они протестировали большое количество ноутбуков. Проблема, однако, заключается в том, что у них хватает смелости брать за это деньги.

Notebookcheck предлагает абсолютно все цветовые профили откалиброванных дисплеев бесплатно. Калибровка выполнялась относительно исходного цветового пространства sRGB или AdobeRGB, в зависимости от цветового охвата дисплея. Профили доступны для скачивания в каждом обзоре ноутбука в секции "Дисплей", но перед скачиванием вам надо обязательно убедиться, что модель вашего дисплея точно совпадает с указанной в обзоре. Модель указывается порой непосредственно в тексте, а также всегда присутствует в сравнительной таблице; в любом случае, каждый цветовой профиль подписан названием конкретной матрицы, с которой производилась калибровка.

Однако, еще больше смущает утверждение Laptopmedia о том, что они могут "устранить вредную для зрения широтно-импульсную модуляцию (ШИМ)" за определенную доплату. Дело в том, что изменить частоту или "выключить" ШИМ программным методом невозможно. В большинстве ноутбуков ШИМ вообще присутствует на низких уровнях яркости (примерно от 0 до 40%). Соответственно, если не хотите, чтобы ваши глаза болели, то следует не уменьшать яркость ниже определенного уровня (обычно в обзорах мы указываем на каком уровне в работу вступает ШИМ). Так что остается два варианта: либо у Laptopmedia есть какой-то секретный проприетарный хак для контроля ШИМ, либо их "услуга" заключается в ограничении минимальной яркости до 50%.