Notebookcheck

Тот неловкий момент, когда Core i7-8750H производительнее Core i7-9750H

Core i7-8750H в Alienware m15 работает на более высоких частотах, чем в других игровых ноутбуках
Core i7-8750H в Alienware m15 работает на более высоких частотах, чем в других игровых ноутбуках
После тестирования 5 различных ноутбуков с Core i7-9750H, мы можем точно сказать, что в целом многопоточная производительность у него такая же, как и у Core i7-8750H предыдущего поколения. В итоге, получаем ситуацию, когда более старые ноутбуки на i7-8750H, вроде Alienware m15, превосходят современные и более дорогие с процессорами i7-9750H.
by Allen Ngo, 23.05.2019
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Когда мы впервые столкнулись с семейством Whiskey Lake-U и протестировали ноутбуки с Core i7-8565U, наши опасения подтвердились: производительность лишь незначительно выше, чем у Core i7-8550U семейства Kaby Lake-R, а порой даже ниже. И теперь, после анонса чипов Intel 9 поколения H-серии нам, вполне естественно, было интересно какой же прирост относительно Intel 8 поколения мы увидим.

К сожалению, история вновь повторяется: на реальную производительность больше влияет эффективность системы охлаждения и реализация вентиляции вендорами, а не новые названия поколения и техпроцессов от Intel.

На руках у нас Alienware m15 и Razer Blade 15, которые оснащены процессорами Core i7-8750H и Core i7-9750H соответственно. В CineBench R15 их оценка различается всего на 1 - 4%. В запущенном по кругу многопоточном тесте CineBench R15, долговременная производительность у Alienware с чипом предыдущего поколения лучше за счет более высокой частоты. В начале теста показатели у обеих моделей примерно одинаковы, но затем у Razer частоты снижаются более агрессивно. В данном случае i7-8750H превосходит i7-9750H почти на 5% (с учетом снижения частоты обоих чипов).

Самым важным моментом является температура процессоров. Alienware стабилизируется на 3.4 ГГц (3.1 ГГц у Razer), но температура ядер при этом составляет 99 °C. То есть, минимальный прирост производительности обусловлен значительно более высоким нагревом.

Конечно, Alienware m15 и Razer Blade 15 - это всего две модели, среди сотен существующих и будущих на чипах i7-8750H и i7-9750H. Производительность будет меняется, так как зависит от упомянутых выше факторов, но после тестов 6 ноутбуков с Core i7-9750H мы не думаем, что последующие модели на его основе будут серьезно отличаться в этом плане в ту или иную сторону.

Что же мы хотим сказать? Если вы решили приобрести современный ноутбук с Core i7-9750H, то вы должны знать, что никакого серьезного прироста производительности относительно i7-8750H он не несет. Если вам действительно необходима большее быстродействие при многопоточных вычислениях, то стоит взглянуть на устройства с Core i9-9880H.

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Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q, 9750H, Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ; CPU Multi 64Bit: Ø1056 (1046.13-1175)
Alienware m15 P79F GeForce RTX 2070 Max-Q, 8750H, Toshiba XG5 KXG50ZNV512G; CPU Multi 64Bit: Ø1123 (1106.07-1188.78)
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Average Intel Core i7-9750H
  (175 - 194, n=5)
182 Points ∼83%
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q
Intel Core i7-9750H
175 Points ∼80%
CPU Multi 64Bit
Average Intel Core i7-9750H
  (1115 - 1300, n=5)
1188 Points ∼27%
Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q
Intel Core i7-9750H
1175 Points ∼27%
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Average Intel Core i7-8750H
  (163 - 177, n=82)
172 Points ∼79%
Alienware m15 P79F
Intel Core i7-8750H
168 Points ∼77%
CPU Multi 64Bit
Alienware m15 P79F
Intel Core i7-8750H
1192 Points ∼27%
Average Intel Core i7-8750H
  (863 - 1251, n=89)
1108 Points ∼25%
Razer Blade 15 when running Prime95. CPU stabilizes at 3.1 GHz and at a temperature of 63 C
Razer Blade 15 when running Prime95. CPU stabilizes at 3.1 GHz and at a temperature of 63 C
Alienware m15 when running Prime95. CPU stabilizes at 3.4 to 3.5 GHz and at a temperature of 99 C
Alienware m15 when running Prime95. CPU stabilizes at 3.4 to 3.5 GHz and at a temperature of 99 C

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Notebookcheck

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Allen Ngo, 2019-05-23 (Update: 2019-05-23)

 