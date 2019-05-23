Тот неловкий момент, когда Core i7-8750H производительнее Core i7-9750H
Когда мы впервые столкнулись с семейством Whiskey Lake-U и протестировали ноутбуки с Core i7-8565U, наши опасения подтвердились: производительность лишь незначительно выше, чем у Core i7-8550U семейства Kaby Lake-R, а порой даже ниже. И теперь, после анонса чипов Intel 9 поколения H-серии нам, вполне естественно, было интересно какой же прирост относительно Intel 8 поколения мы увидим.
К сожалению, история вновь повторяется: на реальную производительность больше влияет эффективность системы охлаждения и реализация вентиляции вендорами, а не новые названия поколения и техпроцессов от Intel.
На руках у нас Alienware m15 и Razer Blade 15, которые оснащены процессорами Core i7-8750H и Core i7-9750H соответственно. В CineBench R15 их оценка различается всего на 1 - 4%. В запущенном по кругу многопоточном тесте CineBench R15, долговременная производительность у Alienware с чипом предыдущего поколения лучше за счет более высокой частоты. В начале теста показатели у обеих моделей примерно одинаковы, но затем у Razer частоты снижаются более агрессивно. В данном случае i7-8750H превосходит i7-9750H почти на 5% (с учетом снижения частоты обоих чипов).
Самым важным моментом является температура процессоров. Alienware стабилизируется на 3.4 ГГц (3.1 ГГц у Razer), но температура ядер при этом составляет 99 °C. То есть, минимальный прирост производительности обусловлен значительно более высоким нагревом.
Конечно, Alienware m15 и Razer Blade 15 - это всего две модели, среди сотен существующих и будущих на чипах i7-8750H и i7-9750H. Производительность будет меняется, так как зависит от упомянутых выше факторов, но после тестов 6 ноутбуков с Core i7-9750H мы не думаем, что последующие модели на его основе будут серьезно отличаться в этом плане в ту или иную сторону.
Что же мы хотим сказать? Если вы решили приобрести современный ноутбук с Core i7-9750H, то вы должны знать, что никакого серьезного прироста производительности относительно i7-8750H он не несет. Если вам действительно необходима большее быстродействие при многопоточных вычислениях, то стоит взглянуть на устройства с Core i9-9880H.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Average Intel Core i7-9750H
(175 - 194, n=5)
|
182 Points ∼83%
|Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q
Intel Core i7-9750H
|
175 Points ∼80%
|CPU Multi 64Bit
|Average Intel Core i7-9750H
(1115 - 1300, n=5)
|
1188 Points ∼27%
|Razer Blade 15 RTX 2080 Max-Q
Intel Core i7-9750H
|
1175 Points ∼27%
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Average Intel Core i7-8750H
(163 - 177, n=82)
|
172 Points ∼79%
|Alienware m15 P79F
Intel Core i7-8750H
|
168 Points ∼77%
|CPU Multi 64Bit
|Alienware m15 P79F
Intel Core i7-8750H
|
1192 Points ∼27%
|Average Intel Core i7-8750H
(863 - 1251, n=89)
|
1108 Points ∼25%
Источник(и)
Notebookcheck