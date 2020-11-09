Ноутбуки с Nvidia Advanced Optimus наконец поступили в продажу
Технология Nvidia Advanced Optimus была представлена на CES 2020, и обещает все преимущества Optimus с одновременной поддержкой G-Sync для ноутбуков - ранее такое сочетание было невозможным. До сегодняшнего дня ноутбуки с поддержкой Optimus либо вообще не поддерживали G-Sync, либо позволяли переключиться на него в BIOS (подробности здесь)
Однако, несмотря на обещания крупных производителей (пламенный привет Lenovo) ноутбуки с поддержкой Advanced Optimus так и не вышли в продажу. Однако, новые 15-дюймовые Mech-15 G3 и Max-15 Ultra от Eluktronics наконец сдвинули дело с мертвой точки - цена вопроса от $2100. Стоит отметить, что оба ноутбука основаны на референсных системах от Clevo и Tongfang, а значит другие бренды, использующие их в собственных моделях, тоже скоро подтянутся и выпустят новинки с Advanced Optimus.
"Мы надеемся, что наши действия заставят наконец проснуться технологических гигантов и вывести более продвинутые технологии на рынок ноутбуков", отметил CEO Eluktronics Уилл Кирилюк (Will Kiryluk) во время анонса новинок в сентябре. "Вне зависимости от внимания покупателей к нашей продукции, наш приоритет в том, чтобы менять правила игры - на этот раз буквально."
Помимо поддержки новой технологии от Nvidia, обе новые модели Eluktronics характеризуются наличием Core i7-10870H (пришел на смену Core i7-10875H), GeForce RTX 2070 Super, FHD дисплеем от BOE с частотой 144 Гц и термопастой Thermal Grizzly Conductonaut (жидкий металл).
Мы подозреваем, что задержка выпуска ноутбуков с Advanced Optimus связана с необходимостью дополнительной сертификации дисплеев. Дело в том, что для работы новой технологии Nvidia необходимы дисплеи с дополнительными аппаратными компонентами. Для покупателей все вышесказанное означает лишь одно - за ноутбуки с Advanced Optimus придется заплатить больше, чем за обычные модели.