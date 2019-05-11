Североамериканский рынок смартфонов сократился на 19% за первый квартал этого года

Последние аналитические данные Canalys показывают, что североамериканский рынок смартфонов сократился на 19% за последний квартал, по сравнению с прошлогодними показателями. Статистика странная штука: Apple пусть и с сократившимися продажами, и с утраченной долей рынка, продолжает доминировать в Северной Америке, в то время как Samsung хоть и продала больше смартфонов, всё равно находится на втором месте.

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Apple и Samsung остаются двумя крупнейшими игроками на рынке смартфонов в Северной Америке, который за последний квартал сократился примерно на 19% согласно данным аналитической компании Canalys. Это соответствует глобальному спаду во всём мире, составляющим 6,6%, однако, нужно учитывать, что североамериканский рынок в три раза развитее, чем другие рынки в мире. Глобальные продажи Apple по всему миру упали на 30%, но на родном рынке компания ограничилась 19%-ным сокращением.

По сути Apple удалось удержать свою долю на североамериканском рынке на относительно стабильном уровне – 40%, что всего на 0,3% меньше, чем соответствующий показатель годичной давности. Тем не менее, продажи за прошедший квартал сократились более чем на 3 миллиона: в итоге было продано 14,6 миллионов iPhone по сравнению с 17,9 миллионами за аналогичный период прошлого года. Samsung каким-то образом удалось преодолеть тенденцию к снижению продаж, увеличив их на 3% в результате отгрузки 10,7 миллионов устройств вместо 10,3 миллионов, как было в начале 2018-го.

Другими игроками в пятерке лидеров по Северной Америке стали LG, Lenovo (Motorola) и TCL. LG потеряла 24%, но удержалась на третьей позиции с 4,8 миллионами устройств. Motorola смогла зафиксировать 42%-ное увеличение продаж, хотя речь идёт всего лишь о 2,4 миллионах устройств, проданных за квартал. Китайский производитель смартфонов TCL (и лицензиат Blackberry) попал в пятерку лидеров с 1,4 миллионами продаж и 4%-ной долей рынка Северной Америки.

