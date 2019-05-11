Notebookcheck

Североамериканский рынок смартфонов сократился на 19% за первый квартал этого года

Apple продолжает доминировать на североамериканском рынке с 40%-ной долей от всех продаж. (Изображение: Apple)
Apple продолжает доминировать на североамериканском рынке с 40%-ной долей от всех продаж. (Изображение: Apple)
Последние аналитические данные Canalys показывают, что североамериканский рынок смартфонов сократился на 19% за последний квартал, по сравнению с прошлогодними показателями. Статистика странная штука: Apple пусть и с сократившимися продажами, и с утраченной долей рынка, продолжает доминировать в Северной Америке, в то время как Samsung хоть и продала больше смартфонов, всё равно находится на втором месте.
by Sanjiv Sathiah, 11.05.2019

Apple и Samsung остаются двумя крупнейшими игроками на рынке смартфонов в Северной Америке, который за последний квартал сократился примерно на 19% согласно данным аналитической компании Canalys. Это соответствует глобальному спаду во всём мире, составляющим 6,6%, однако, нужно учитывать, что североамериканский рынок в три раза развитее, чем другие рынки в мире. Глобальные продажи Apple по всему миру упали на 30%, но на родном рынке компания ограничилась 19%-ным сокращением.

По сути Apple удалось удержать свою долю на североамериканском рынке на относительно стабильном уровне – 40%, что всего на 0,3% меньше, чем соответствующий показатель годичной давности. Тем не менее, продажи за прошедший квартал сократились более чем на 3 миллиона: в итоге было продано 14,6 миллионов iPhone по сравнению с 17,9 миллионами за аналогичный период прошлого года. Samsung каким-то образом удалось преодолеть тенденцию к снижению продаж, увеличив их на 3% в результате отгрузки 10,7 миллионов устройств вместо 10,3 миллионов, как было в начале 2018-го.

Другими игроками в пятерке лидеров по Северной Америке стали LG, Lenovo (Motorola) и TCL. LG потеряла 24%, но удержалась на третьей позиции с 4,8 миллионами устройств. Motorola смогла зафиксировать 42%-ное увеличение продаж, хотя речь идёт всего лишь о 2,4 миллионах устройств, проданных за квартал. Китайский производитель смартфонов TCL (и лицензиат Blackberry) попал в пятерку лидеров с 1,4 миллионами продаж и 4%-ной долей рынка Северной Америки.

Статистика продаж за первый квартал 2019 года по рынку смартфонов в Северной Америке (Изображение: Canalys).
Статистика продаж за первый квартал 2019 года по рынку смартфонов в Северной Америке (Изображение: Canalys).

Источник(и)

canalys

Ещё по теме

Изображение: Samsung.
Samsung анонсирует новые фотосенсоры на 48 и 64 МП для мобильных устройств 09/05/2019
Предстоящий Galaxy M40 будет очень похож на M30 с улучшенными характеристиками камеры, процессора и накопителя. (Изображение: Times of India)
Samsung Galaxy M40 засветился на GeekBench 04/05/2019
Второе поколение модемов Qualcomm X55 5G будет использовано в новом Apple iPhone. (Изображение: Qualcomm)
4,5 миллиарда долларов – стоимость примирения Apple с Qualcomm 02/05/2019
Samsung Galaxy S10 5G был полностью уничтожен. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Взрывной Samsung Galaxy S10 5G повторяет судьбу Note 7 30/04/2019
Спустя 18 месяцев после официального анонса беспроводная зарядка AirPower, так и не увидевшая свет, была полностью вычеркнута из планов Apple. (Изображение: Apple)
Почему же с Apple AirPower не срослось? 31/03/2019
Беспроводной зарядке Apple AirPower так и не было суждено выйти на рынок
Чуда не случилось: Apple AirPower умерла, так и не родившись 30/03/2019
Концепт iPhone 2020 уже засветился в Сети (Изображение: ixbt)
Apple-новости: о намеренном торможении смартфонов, будущих новинках и репутации компании на рынке 05/02/2019
Очередная головная боль для геймеро...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Североамериканский рынок смартфонов сократился на 19% за первый квартал этого года
Sanjiv Sathiah, 2019-05-11 (Update: 2019-05-11)

 