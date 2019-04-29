Излишек памяти NAND заставит производителей значительно сократить производство

Цены на твердотельные накопители стандарта NVMe и прочие виды хранилищ находятся на рекордно низком уровне из-за избыточных запасов памяти NAND, и, хотя эта ситуация выгодна для потребителей, производители микросхем обеспокоены возможным крахом рынка. Чтобы избежать такого исхода Intel, Micron, SK Hynix и, возможно, даже Samsung будут сокращать производство устаревших накопителей.

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Никогда не задумывались, почему твердотельные накопители NVMe настолько дешёвые, или как многие китайские смартфоны среднего класса получают до 256 ГБ памяти? Избыточный запас накопителей NAND, о котором мы уже писали ранее, спровоцировал снижение стоимости твердотельных накопителей с конца 2018 года, однако сами производители чипов NAND совсем не в восторге от такого поворота событий. По данным TrendForce, крупнейшие поставщики памяти, такие как Intel, Micron и SK Hynix, стремятся сократить объём производства чипов NAND во избежание потенциального краха рынка. Samsung, похоже, также прибегнет к аналогичным мерам.

Чуть ранее в этом году TrendForce подсчитал, что избыток флеш-памяти NAND снизит цены на твердотельные накопители и прочие типы хранилищ на 20% к концу первого квартала. Проблема заключается в том, что высокопроизводительные 64-слойные и 96-слойные чипы NAND производятся на ряду с устаревшими 36-слойными и 48-слойными, которые всё ещё поставляются на рынок. Micron и SK Hynix объявили о намерении сократить выпуск более старых чипов, но при этом увеличить производство новых – 64-слойных, 72-слойных и 96-слойных. Intel тоже готовится предпринять соответствующие шаги для уменьшения производства чипов, так что прогнозы касательно стабилизации цен на накопители выглядят более чем уместно.

Хотя Samsung ещё не раскрывала своих планов касательно производства памяти NAND, корейцы, должно быть, явно обеспокоены сокращением прибыли на 60% в первом же квартале 2019 года. Аналитики объясняют это такими факторами, как снижение спроса на флагманские смартфоны и уменьшение цен на чипы DRAM и NAND.