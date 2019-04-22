Ничто не вечно: приятная тенденция на удешевление накопителей скоро сойдёт на нет
Тайванская газета DigiTimes сообщила не самую приятную для потребителей новость: сокращения цен на флеш-память NAND прекратится уже в этом году. Дело в том, что в 2018 году производственные гиганты прыгнули выше своей головы, изготовив избыточное количество чипов NAND. Вкупе со снижением спроса на данный товар в корпоративном сегменте, образовались существенные складские запасы накопителей, избавится от которых было возможно лишь с помощью снижения цен.
В частности, к такой стратегии прибегли Samsung и Micron. Однако, у первой всё еще оставался козырь в рукаве – новая память DDR4 третьего поколения, а также скоростная мобильна память eUFS 3.0 – тогда как вторая начала страдать от падения спроса на DRAM- и NAND-память. По сути, именно благодаря действиям южнокорейской компании рынок NAND начал возвращать свои позиции: Samsung первой снизила стоимость накопителей, по сравнению с конкурентами, и первой анонсировала вышеупомянутые инновационные решения с уже новыми ценниками.
Таким образом, слухи о стабилизации цен на флеш-память абсолютно правдивы: по итогам второго квартала они в последний раз снизятся, в среднем, на 10%, после чего тенденция сойдёт на нет. А учитывая производство накопителей с новыми, улучшенными характеристиками (DDR4 и eUFS 3.0) и вовсе – цены будут только расти.
Так что стратегия по сокращению инвестиций в память DRAM и NAND, какой бы очевидной она не казалась, принесла Micron только убытки, а вот вложение в разработку новых накопителей, предпринятое Samsung, наоборот, позволило извлечь из всей сложившейся ситуации максимальную выгоду. Как говорится, выкинули старое, чтобы освободить место для нового.