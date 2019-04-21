Huawei выпустит EMUI 9.1 для Mate 20 Pro и Mate 20 X
Mate 20 Pro и Mate 20 X уже присоединились к P30 Pro, получив обновление до EMUI 9.1 менее чем через неделю после того, как Huawei пригласила пользователей устройств серии Mate 20 протестировать бета-версию. EMUI 9.1.0.116 предоставляет множество новых функций, вмещённых в файл размером 4,56 ГБ. В частности, обновление привносит следующие возможности в Mate 20 Pro и Mate 20 X:
- Настройка видеоэффектов входящего звонка
- Новые иконки и темная тема оформления
- Поддержка технологии Turbo 3.0
- Улучшения HiVoice
- Связь с ПК Huawei MateBook
- Упрощенные настройки и интерфейс
- Уведомления сторонних приложений на выключенном дисплее
- Поддержка игр, отслеживающих движения
- Возможность выключить алгоритмы ИИ для камеры
В настоящее время Huawei ограничивает обновление только китайскими AL00-моделями, хотя ресурс XDA сообщает, что для получения EMUI 9.1 не обязательно находиться в Китае. Компания Huawei проводила бета-тестирование оболочки также на Mate 20 и Mate 20 RS, поэтому, в ближайшее время, мы ожидаем появление стабильной версии и для этих устройств. Похоже, что это первый этап обновления до EMUI 9.1 всей серии устройств Mate 20, продолжение которого последует в ближайшие недели.