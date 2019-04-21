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Huawei выпустит EMUI 9.1 для Mate 20 Pro и Mate 20 X

Теперь EMUI 9.1 будет доступна на Mate 20 Pro и Mate 20 X. (Изображение: PC Hocası)
Теперь EMUI 9.1 будет доступна на Mate 20 Pro и Mate 20 X. (Изображение: PC Hocası)
Китайский производитель уже выпустил стабильную версию EMUI 9.1 для двух своих флагманских смартфонов спустя всего неделю после выхода бета-версий. Обновление по размеру просто колоссальное – 4,56 ГБ.
by Alex Alderson, 21.04.2019
Chinese Tech Android ARM

Mate 20 Pro и Mate 20 X уже присоединились к P30 Pro, получив обновление до EMUI 9.1 менее чем через неделю после того, как Huawei пригласила пользователей устройств серии Mate 20 протестировать бета-версию. EMUI 9.1.0.116 предоставляет множество новых функций, вмещённых в файл размером 4,56 ГБ. В частности, обновление привносит следующие возможности в Mate 20 Pro и Mate 20 X:

  • Настройка видеоэффектов входящего звонка
  • Новые иконки и темная тема оформления
  • Поддержка технологии Turbo 3.0
  • Улучшения HiVoice
  • Связь с ПК Huawei MateBook
  • Упрощенные настройки и интерфейс
  • Уведомления сторонних приложений на выключенном дисплее
  • Поддержка игр, отслеживающих движения
  • Возможность выключить алгоритмы ИИ для камеры

В настоящее время Huawei ограничивает обновление только китайскими AL00-моделями, хотя ресурс XDA сообщает, что для получения EMUI 9.1 не обязательно находиться в Китае. Компания Huawei проводила бета-тестирование оболочки также на Mate 20 и Mate 20 RS, поэтому, в ближайшее время, мы ожидаем появление стабильной версии и для этих устройств. Похоже, что это первый этап обновления до EMUI 9.1 всей серии устройств Mate 20, продолжение которого последует в ближайшие недели.

(Изображение: XDA)
(Изображение: XDA)
(Изображение: XDA)
 

Источник(и)

XDA

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Alex Alderson, 2019-04-21 (Update: 2019-04-21)

 