Папарацци засекли настоящий Huawei Mate 30 Pro в метро

Если устройство, которое недавно было замечено вживую, окажется предстоящим Mate 30 Pro, то слухи не врали. Смартфон, сфотографированный в метро имеет скруглённый по краям экран и квадратную (или всё же круглую?) платформу для основной камеры, которая была скрыта чехлом - очевидно, сделанным на заказ, чтобы не привлекать внимание к некоторым особенностям устройства до его анонса.

Пару дней назад известный инсайдер Ice universe показал защитный чехол для предстоящего Huawei Mate 30 Pro (вот пост об этом в Instagram), что подтвердило наличие округлого модуля для камер на задней панели. Теперь же у нас есть настоящее фото предполагаемого Huawei Mate 30 Pro, неспроста находящегося в специальном чехле, который скрывает специфическую заднюю панель устройства.

Два снимка, сделанные в метро, ​​показывают смартфон с экраном типа «водопад» и вертикальным вырезом, находящимся слева от основной камеры, скрытой под едва выделяющимся прямоугольником. Похоже, что вертикальный вырез нужен для нескольких датчиков и/или светодиодной вспышки, а его расположение на этом устройстве совпадает с размещением на чехле от Ice universe. Передняя панель Huawei Mate 30 Pro имеет широкую полоску, необходимую для установки двойной селфи-камеры (и, как минимум, датчика освещённости).

Вышеупомянутые фото из метрополитена всплыли в Weibo без каких-либо технических характеристик, кроме упоминания о 40-МП основной камере, что итак было известно ранее. Ожидается, что Huawei Mate 30 Pro будет работать на чипсете HiSilicon Kirin 990, иметь быструю зарядку мощностью 55 Вт и, по крайней мере, один вариант с поддержкой 5G. Дата запуска пока не известна, но, поскольку на TENAA уже была замечена модель LIO-AL00, то Mate 30 Pro должен появиться в ближайшие недели.