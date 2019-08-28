Аналитика: продажи смартфонов Huawei и Samsung увеличились во втором квартале, а Xiaomi вскоре может обогнать Apple

Несмотря на то, что в прошлом квартале обстоятельства сложились не самым удачным образом, Huawei удалось зафиксировать прирост продаж смартфонов на 16,5% за квартал, в то время как Samsung продемонстрировала рост на 3,8%. Apple, с другой стороны, стала заложницей тенденции к снижению: её продажи за квартал упали на 13,8%.

Согласно последним данным исследовательской компании Gartner, мировой рынок смартфонов сократился на 1,7 % во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, за период апрель-июнь было продано всего 368 миллионов устройств. Samsung по-прежнему остается поставщиком №1 в мире, с долей рынка 20,4%, в то время как Huawei укрепила свои позиции на втором месте с долей 15,8%. Apple удерживает третье место с 10,5% рынка, но ей в спину уже дышит китайский производитель Xiaomi с 9% соответственно.

За этот период Samsung продала чуть более 75 миллионов смартфонов, и это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Huawei, несмотря на запрет торговли в США, каким-то образом удалось увеличить свои продажи на 16,5%, продав 58 миллионов устройств. Apple, наоборот, потеряла долю рынка, зафиксировав падение продаж на 13,8% при этом отгрузив лишь 38,5 миллионов iPhone. Китайский производитель смартфонов Xiaomi теперь представляет реальную угрозу для Apple, поскольку эта компания продала лишь на пять миллионов устройств меньше, за тот же период.

«Спрос на смартфоны высокого класса сильно упал, по сравнению со спросом на смартфоны среднего и базового уровня», - прокомментировал Аншул Гупта (Anshul Gupta), старший директор по исследованиям в Gartner. «Чтобы поощрить более частую замену смартфонов, производители прибегают к таким методам, как внедрение премиум-функций – нескольких датчиков в передней/задней камере, безрамочных дисплеев и больших аккумуляторов – в более дешевые модели».