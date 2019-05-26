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Huawei накапливает запасы комплектующих на ближайшие 12 месяцев, готовясь к худшему исходу

Похоже, у Huawei есть комплектующие для устройств на 12 месяцев вперёд. (Изображение: Reuters)
Похоже, у Huawei есть комплектующие для устройств на 12 месяцев вперёд. (Изображение: Reuters)
На прошлой неделе Huawei была включена в Список организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США, поэтому компания решила закупить комплектующие на ближайшие 12 месяцев. Судя по отчету Nikkei Asian Review, Huawei заказала у поставщиков запчастей на год, чтобы смягчить последствия торгового конфликта между США и Китаем.
by Sanjiv Sathiah, 26.05.2019
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Согласно источнику Nikkei Asian Review, Huawei уже закупила ключевых компонентов на 12-месячный срок, чтобы справиться с последствиями американо-китайской торговой войны. Подготовка началась около шести месяцев назад и заключалась не только в заказе чипов, но и других пассивных компонентов (оптических систем и т.д.). По предварительной оценке, запасы ключевых компонентов рассчитаны на 6-12 месяцев, а менее важных частей – примерно на 3 месяца. Кроме того, компания также стремится установить партнерские отношения с неамериканскими поставщиками в случае реализации наихудшего сценария.

«Раньше Huawei сотрудничала только с одним или двумя ведущими поставщиками электронных компонентов в мире, но в этом году руководство поручило команде расширить охват до трех-четырех поставщиков по каждому комплектующему», - сказано в Asian Review. «Важнее всего – избежать наихудшего случая, в котором продукция Huawei (смартфоны, серверное и телекоммуникационное оборудование) не сможет распространяться из-за запрета США или торговой войны».

Насколько успешной окажется стратегия Huawei, пока неясно. Из 92 основных поставщиков, сотрудничающих с китайской компанией, более 30 находятся в США. Однако даже поставщики из стран Азии, включая Sony, TSMC, Japan Display, SK Hynix и других, могут оказаться неспособны помочь Huawei, поскольку большинство из них также получают комплектующие из США. Несмотря на то, что у Huawei есть средства и внутренние технические ресурсы, утрата официальной лицензии Google Android и поставок чипов x86 от Intel или AMD сделают все остальные компоненты практически бесполезными.

Источник(и)

asia.nikkei.com

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Sanjiv Sathiah, 2019-05-26 (Update: 2019-05-26)

 