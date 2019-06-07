К концу месяца EMUI 9 будет установлена у 100 миллионов пользователей
Компания Huawei объявила, что целых 80 миллионов владельцев смартфонов в настоящее время используют EMUI 9, последнюю пользовательскую версию ОС, разработанную производителем. Она официально доступна для ряда новых и старых флагманов, среди которых: серии Mate 10 и 9, P20 и P10, а также Nova 3 и его вариации.
Таким образом, смартфоны Huawei, выпущенные ещё в 2017 году, также станут в очередь на обновление программного обеспечения. Производитель утверждает, что он улучшил многие аспекты системы в EMUI 9, начиная от пользовательского интерфейса, заканчивая защитой данных пользователя. Кроме того, Huawei утверждает, что старые модели будут и далее получать патчи безопасности.
Тем не менее, компания не останавливается на этом. По оценкам экспертов, к концу июня 2019 года ещё около 20 миллионов смартфонов будут обновлены до новой версии EMUI. Учитывая эту впечатляющую статистику, глупо было бы думать, что это – одна из последних версий ОС на основе Android, разработанная Huawei (поскольку в последнее время поговаривают о создании новой HongMeng ОС).