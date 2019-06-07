К концу месяца EMUI 9 будет установлена у 100 миллионов пользователей

Huawei опубликовала данные, свидетельствующие о том, что примерно 80 миллионов пользователей по всему миру уже установили на свои смартфоны последнюю версию EMUI. Для многих старых устройств производителя это второе по счёту серьезное обновление. Однако, по оценкам компании, это число установок увеличится до 100 миллионов к концу июня 2019 года.

Компания Huawei объявила, что целых 80 миллионов владельцев смартфонов в настоящее время используют EMUI 9, последнюю пользовательскую версию ОС, разработанную производителем. Она официально доступна для ряда новых и старых флагманов, среди которых: серии Mate 10 и 9, P20 и P10, а также Nova 3 и его вариации.

Таким образом, смартфоны Huawei, выпущенные ещё в 2017 году, также станут в очередь на обновление программного обеспечения. Производитель утверждает, что он улучшил многие аспекты системы в EMUI 9, начиная от пользовательского интерфейса, заканчивая защитой данных пользователя. Кроме того, Huawei утверждает, что старые модели будут и далее получать патчи безопасности.

Тем не менее, компания не останавливается на этом. По оценкам экспертов, к концу июня 2019 года ещё около 20 миллионов смартфонов будут обновлены до новой версии EMUI. Учитывая эту впечатляющую статистику, глупо было бы думать, что это – одна из последних версий ОС на основе Android, разработанная Huawei (поскольку в последнее время поговаривают о создании новой HongMeng ОС).