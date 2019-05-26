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Новая информация о смартфоне Redmi K20 получена из новой утечки

The Redmi K20. (Изображение: MySmartPrice)
The Redmi K20. (Изображение: MySmartPrice)
Суббренд Xiaomi, Redmi, планирует выпустить два новых флагманских телефона в ближайшие недели: Redmi K20 и K20 Pro. Характеристики модели K20 недавно всплыли, представив чрезвычайно привлекательное устройство премиум-класса.
by Ricci Rox, 26.05.2019
Android ARM Chinese Tech телефоны слухи

Суббренд Xiaomi собирается выпустить первый в своей истории флагман. Подтвердилось, что устройство будет названо Redmi K20, где «K» обозначает «Killer Performance» (букв. «убийственная производительность»). По-видимому, будет две модели, K20 и K20 Pro, к тому же, детали первой из них всплыли.

Согласно отчетам, K20 получит 6,39-дюймовый дисплей FHD+. В смартфоне K20 Pro наверняка будет установлена AMOLED-матрица, а вот тип дисплея K20 всё ещё неизвестен. Благодаря новой утечке стало известно о встроенном в экран сканере отпечатков пальцев, что несовместимо с ЖК-дисплеем.

В то время как K20 Pro определенно будет работать на Snapdragon 855, младшая версия, вероятно, будет оснащена новым Snapdragon 730. Конечно, SD730 – это далеко не SD855, но, всё-таки, сейчас SD730 является самым мощным процессором среднего класса от Qualcomm.

Другие примечательные характеристики базовой модели это: аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и тройная камера с основным датчиком Sony IMX586 на 48 МП. Предположительно, смартфон будет известен как Xiaomi Mi 9T в определенных регионах.

Источник(и)

Ishan Agarwal

GSMArena

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Ricci Rox, 2019-05-26 (Update: 2019-05-26)

 